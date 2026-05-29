محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه لبنان

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: هیئت حاکمه آمریکا همدست و شریک همه جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و کل منطقه است.
کد خبر: ۱۳۷۵۶۶۳
به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی، حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف در جنوب، شرق و منطقه ضاحیه در پایتخت لبنان را که منجر به شهید و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم لبنان، آواره شدن صد‌ها هزار نفر و تخریب زیرساخت‌ها و منازل مردم شده است به شدت محکوم کرد.

 

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تشدید حملات رژیم اشغالگر و گسترش دامنه تعرضات نظامی به شهر‌های تاریخی صور، نبطیه و صیدا، سکوت و بی‌تفاوتی نهاد‌های بین‌المللی خصوصا شورای امنیت سازمان ملل متحد را موجب جری‌شدن بیشتر رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزگری و ارتکاب جنایات دانست و تاکید کرد که هیئت حاکمه آمریکا به‌عنوان همدست و شریک همه جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان، فلسطین اشغالی و کل منطقه محسوب می‌شود.

 

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین شهادت حسام زیدان خبرنگار ارشد شبکه العالم را به خانواده وی، مجموعه رسانه‌ای العالم و جامعه رسانه‌ای لبنان و جهان تسلیت گفت و با اشاره به کشتار بیش از ۳۰۰ خبرنگار توسط رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان طی ۳ سال گذشته، مسئولیت جامعه جهانی را برای مواخذه و مجازات جنایتکاران اشغالگر به خاطر ارتکاب جنایت‌های شنیع بین‌المللی مورد تاکید قرار داد.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزات خارجه حملات رژیم صهیونیستی لبنان غزه آمریکا محکومیت
