آرزوی مرگ برای نتانیاهو در اسرائیل جنجالی شد
به گزارش تابناک؛ شبکه ۱۴ اسرائیل گزارش داد: انتشار یک پست در فضای مجازی با مضمون آرزوی مرگ برای «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی، موجی از واکنشهای بحثبرانگیز را در داخل سرزمینهای اشغالی به دنبال داشته است.
بر اساس گزارش این شبکه، یک فعال فضای مجازی در پستی نوشت: «اگر صبح اعلام کنیم که ستمگر از دنیا رفته، باید چه کنیم؟ در خیابانها برقصیم یا در خانههایمان آرام جشن بگیریم؟» بنا بر ادعای شبکه ۱۴، نویسنده در ادامه با انتشار پستهای تکمیلی تصریح کرده که منظورش از «ستمگر»، شخص نتانیاهو بوده است.
این گزارش میافزاید: پست یادشده با صدها نظر همراه شده که در آنها برخی کاربران ضمن آرزوی مرگ برای نخستوزیر اسرائیل، از «خوشحالی» نسبت به شنیدن چنین خبری سخن گفته و حتی از «انتظار» برای تحقق آن نوشتهاند.
شبکه ۱۴ به نقل از شماری از این واکنشها نوشت برخی کاربران چنین جملاتی را مطرح کردهاند: «خوشحالترین روز زندگیام»، «بیصبرانه منتظرم»، و «میرقصم؛ تا صبح میرقصم». در میان نظرات، کاربرانی نیز گفتهاند در صورت وقوع چنین اتفاقی «باقلوا و شیرینی» پخش خواهند کرد.
شبکه ۱۴ اسرائیل این پست را «تحریکآمیز» توصیف کرده و در عین حال از عملکرد دستگاه قضایی و پلیس رژیم صهیونیستی انتقاد کرده است. این رسانه مدعی شد در مواردی که مقامهای نظامی اسرائیل هدف توهین یا حمله کلامی قرار گرفتهاند، موجی از محکومیتها و پیگیریها شکل گرفته، اما در قبال پستی که به گفته این شبکه «مشوق مرگ نتانیاهو» است، دادستانی و پلیس «ناتوانی شگفتآور و غیرقابل قبول» از خود نشان دادهاند.
در ادامه این گزارش آمده است: «این پستِ تحریک به مرگ نتانیاهو، میزان نفرتی را آشکار کرد که او سالهاست با آن مواجه است.»