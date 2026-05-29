پیش‌بینی وقوع پاییز پربارش در کشور

رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت: احتمال پاییز پربارش در کشور وجود دارد، اما تغییر این شرایط نیز محتمل است، چون در برخی سال‌ها با وجود حاکمیت شاخص ال‌نینو (فاز گرم اقیانوس آرام) خشکسالی در ایران داشتیم.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ احد وظیفه افزود: پیش‌بینی‌های علمی و مطابق با روش‌های متداول در هواشناسی بر اساس وضعیت شاخص‌های دور پیوندی صورت می‌گیرد. یکی از مهمترین المان‌ها بررسی وضعیت شاخص‌های دورپیوندی مثل «اِنسو»، شاخص دو قطبی اقیانوس هند (IOD) یا نوسان اطلس شمالی (NAO) است. هر کدام از این شاخصه‌ها بر وضعیت منطقه‌ای یا جهانی تاثیر می‌گذارند.

وی با بیان اینکه این شاخص‌ها در اقلیم ایران نیز موثر هستند، گفت: شاخص نائو مسیر گذر چرخند‌ها یا سامانه‌های بارشی را از روی اقیانوس اطلس تعیین می‌کند. مسیر این چرخند‌ها بخش‌های مختلف اروپا و بعد مدیترانه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. برای ما خیلی مهم است که این سامانه‌ها وارد شرق مدیترانه شوند و در ادامه از منطقه خاورمیانه و روی ایران عبور کنند.

 

رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی افزود: سامانه‌هایی که از مناطق میانی تا جنوبی مدیترانه گذر می‌کنند، برای کشور ما بهتر هستن، اما اگر این چرخند‌ها از بخش‌های شمالی گذر کنند معمولا وارد شرق مدیترانه نمی‌شوند و کمتر ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهند بنابراین شاخصی مثل نائو بر اقلیم ایران موثر است.

وی با اشاره به شاخص MJO گفت: این شاخص شرایط انتقال رطوبت از شمال شرق آفریقا و اقیانوس هند را به سمت عربستان، دریای سرخ و بعد به سمت ایران تعیین می‌کند. فاز‌های این شاخص برای ایران مهم است. وقتی که شرایط همرفتی در غرب اقیانوس هند فراهم است، برای وضعیت آب و هوایی ایران مناسب‌تر است.

 

رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی تاکید کرد: اغلب این شاخص‌ها از پنج شش ماه قبل قابل پیش بینی نیستند و از کمتر از یک ماه یا یک تا دو ماه قابل پیش‌بینی هستند. یکی دو شاخص فقط در بازه زمانی بلندمدت قابل پیش‌بینی هستند. یکی از آنها فاز گرم و سرد اقیانوس آرام (ال‌نینو - لانینا) است و دیگری نوسان شبه دوسالانه (QBO) است. این شاخص تقریبا از یک سال قبل قابل پیش بینی است.

 

وی ادامه داد: فاز گرم و سرد اقیانوس آرام به‌سرعت به سمت فاز گرم یا ال‌نینو در حال حرکت است و انتظار داریم که طی ماه‌های دی و بهمن امسال به حداکثر خودش برسد و گرمترین حالت آب اقیانوس آرام در پهنه میانی تا شرق اقیانوس اتفاق بیفتد. بر اساس آمار‌های موجود در سال‌های حاکمیت ال‌نینو معمولاً بارش‌های ایران گرایش به بیش از نرمال دارند و در سال‌هایی که لانینا رخ می‌دهد، بارش‌ها در ایران و برخی مناطق دیگر گرایش به کمتر از نرمال دارد یا خشکسالی حاکم می‌شود.

 

وظیفه تاکید کرد: تنها بر اساس شاخص‌های «ال‌نینو - لانینا» و «کیو بیو» می‌توان پاییز خوبی را برای ایران پیش‌بینی کرد ولی این پیش‌بینی قطعیت ندارد، چون در برخی سال‌ها با وجود حاکمیت ال‌نینو، خشکسالی در ایران داشتیم بنابراین این شاخص به‌تنهایی نباید معیار تصمیم‌گیری قرار بگیرد و باید صبر کنیم تا بازه‌های زمانی نزدیک‌تری به پاییز فرا برسد و وضعیت سایر دورپیوند‌های اقلیمی هم مشخص‌تر شود. در این شرایط می‌توانیم اظهار نظر درست‌تری درباره وضعیت بارش‌های پاییزی انجام دهیم.

