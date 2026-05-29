صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سقوط نقره بعد از رکوردشکنی؛ دلایل نوسانات چه بود؟

بازار جهانی نقره که در دو سال اخیر تحت تاثیر رشد تقاضای صنعتی و کسری عرضه، جهشی کم‌سابقه را تجربه کرده بود، حالا وارد فاز اصلاح و کاهش قیمت شده است
کد خبر: ۱۳۷۵۶۵۴
| |
2548 بازدید
سقوط نقره بعد از رکوردشکنی؛ دلایل نوسانات چه بود؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسکانیوز؛ از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی بازار نقره وارد یک روند صعودی قدرتمند و شتابزده شد که در ادامه سال به شکل قابل‌توجهی شدت گرفت و حتی به رکورد‌های در تاریخ نقره دست یافت. در این میان محرک‌های مهمی از جمله تداوم کسری عرضه در بازار‌های جهانی و تقاضای صنعتی به این رشد دامن زد و نقره را از یک دارایی سرمایه‌ای به محصولی بدل کرد که در زنجیره‌های فناوری و تولید صنعتی مدرن کاربرد جدی دارد.

 

برای مثال طی دو سال گذشته، تقاضا از طرف حوزه‌هایی مانند انرژی خورشیدی، خودرو‌های برقی و همچنین زیرساخت‌های برق و دیتاسنتر‌ها بیشتر شد و همگی به افزایش مصرف نقره در محصولات صنعتی منجر شد.

 

با این وجود از اوایل ۲۰۲۶ قیمت نقره وارد فاز عقب‌نشینی یا حداقل تعدیل نسبت به اوج‌های قیمتی شد و یکی از دلایل آن پس از یک رشد شدید، برداشت سود و کاهش خرید‌های هیجانی بود؛ چراکه وقتی قیمت‌ها در مدت کوتاهی جهش دارد، بخشی از معامله‌گران (به‌ویژه کوتاه‌مدت‌ها) سود می‌گیرند و همین موضوع می‌تواند پس از مدتی فشار فروش ایجاد کند.

 

در این رابطه – محمد کشتی آرای، در تشریح وضعیت بازار‌های جهانی نقره و عوامل اثر گذار بر رشد و سپس ریزش قیمت جهانی آن گفت: قیمت نقره طی دو سال گذشته به علت تقاضا برای صنایع نظامی و تکنولوژیکی، به شدت حالت صعودی پیدا کرد، اما طی چند ماهه اخیر با روند کاهشی و نزولی همراه شد.

 

وی افزود: حتی طی دو هفته اخیر، شاهد افت شدید قیمت نقره در بازار‌های جهانی بودیم به طوریکه با کاهش حدود ۱۵ درصدی رو‌به‌رو شد.

 

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران ادامه داد: اخیرا در اخبار و گزارش‌ها شاهد هستیم که مس حالت صعودی شدیدی به خود گرفته است چراکه فلزات گرانبها در زمان‌های مختلف نوسانات متفاوتی را تجربه می‌کنند.

 

کشتی آرای تصریح کرد: قیمت طلا، اما کاملا وابسته به اقتصاد جهانی و اقتصاد کشور‌ها است چراکه به عنوان پایه پولی و پشتوانه بانک‌های مرکزی جهان شناخته می‌شود، اما فلزات دیگر با افزایش یا کاهش تقاضا با نوسانات بیشتری همراه هستند، برای مثال ممکن است در یک دوره زمانی به علت تقاضا برای صنایع الکترونیک، قیمت‌ها به شدت با افزایش رو‌به‌رو شوند.

 

وی در پایان گفت: بنابراین فلز نقره به علت نوع و میزان تقاضا از حالت رشد و صعودی که به خود گرفته بود، امروز روند کاهشی را تجربه می‌کند و در کانال ۷۰ دلار در نوسان است و اونس نقره که نسبت به طلا رشد به شدت بیشتری را داشت، این روز‌ها شاهد کاهش بیشتری در قیمت است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازار جهانی نقره ارز
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خللی در تأمین برق یا قیمت آن ایجاد نمی شود
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه فردا شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵
تصاویر تازه لحظات حمله به بیت رهبری که با پاسخ مرگبار ایران مواجه شد
جزئیات تازه شیوه ترور شهید علی لاریجانی با سنگرشکن
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران
ورود دیوان محاسبات به فیش حقوقی مدیران نورچشمی آقای وزیر/ میدری در دوراهی «تمکین به قانون» یا «تقابل با دستغیب»
تصاویر منتسب به مین دریایی ایران در تنگه هرمز
روایت محمدرضا گلزار از نمازها و عبادت‌های نیمه شبش
شوخی با باد معده و حمام سر صبح در تلویزیون!
توافق ایران و آمریکا به تصویب شورای امنیت خواهد رسید/ در مورد تنگه هرمز تفاهم شده است
احمدی‌نژاد کجاست و چه می‌کند؟
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!
روایت معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی از ارتباطش با او
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش
تشییع «رهبر شهید» در تاریخ اسلام و ایران ماندگار خواهد بود
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1 (4) - آرسنال 1 (3)
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۱۵۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۸ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۱۱۰ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
پایان مهمانی چهل ساله/ امسال یک میلیون و ۷۰۰ هزار افغانستانی از ایران می‌روند؟!  (۱۰۲ نظر)
ورود دیوان محاسبات به فیش حقوقی مدیران نورچشمی آقای وزیر/ میدری در دوراهی «تمکین به قانون» یا «تقابل با دستغیب»  (۹۰ نظر)
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۷۳ نظر)
سلطان خودرو کیست و چرا اعدام نمی‌شود؟! / لطفا ما را از خرید خودروی ملی محروم کنید!  (۶۸ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
ایران و آمریکا به توافق رسیده‌اند اما نیاز به تأیید نهایی ترامپ دارد  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
متن کامل پیش‌نویس نهایی تفاهم ایران و آمریکا؛ آزادسازی بخشی از دارایی‌ها و باز شدن تنگه هرمز  (۶۲ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005lry
tabnak.ir/005lry