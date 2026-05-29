سقوط نقره بعد از رکوردشکنی؛ دلایل نوسانات چه بود؟
به گزارش تابناک به نقل از ایسکانیوز؛ از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی بازار نقره وارد یک روند صعودی قدرتمند و شتابزده شد که در ادامه سال به شکل قابلتوجهی شدت گرفت و حتی به رکوردهای در تاریخ نقره دست یافت. در این میان محرکهای مهمی از جمله تداوم کسری عرضه در بازارهای جهانی و تقاضای صنعتی به این رشد دامن زد و نقره را از یک دارایی سرمایهای به محصولی بدل کرد که در زنجیرههای فناوری و تولید صنعتی مدرن کاربرد جدی دارد.
برای مثال طی دو سال گذشته، تقاضا از طرف حوزههایی مانند انرژی خورشیدی، خودروهای برقی و همچنین زیرساختهای برق و دیتاسنترها بیشتر شد و همگی به افزایش مصرف نقره در محصولات صنعتی منجر شد.
با این وجود از اوایل ۲۰۲۶ قیمت نقره وارد فاز عقبنشینی یا حداقل تعدیل نسبت به اوجهای قیمتی شد و یکی از دلایل آن پس از یک رشد شدید، برداشت سود و کاهش خریدهای هیجانی بود؛ چراکه وقتی قیمتها در مدت کوتاهی جهش دارد، بخشی از معاملهگران (بهویژه کوتاهمدتها) سود میگیرند و همین موضوع میتواند پس از مدتی فشار فروش ایجاد کند.
در این رابطه – محمد کشتی آرای، در تشریح وضعیت بازارهای جهانی نقره و عوامل اثر گذار بر رشد و سپس ریزش قیمت جهانی آن گفت: قیمت نقره طی دو سال گذشته به علت تقاضا برای صنایع نظامی و تکنولوژیکی، به شدت حالت صعودی پیدا کرد، اما طی چند ماهه اخیر با روند کاهشی و نزولی همراه شد.
وی افزود: حتی طی دو هفته اخیر، شاهد افت شدید قیمت نقره در بازارهای جهانی بودیم به طوریکه با کاهش حدود ۱۵ درصدی روبهرو شد.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران ادامه داد: اخیرا در اخبار و گزارشها شاهد هستیم که مس حالت صعودی شدیدی به خود گرفته است چراکه فلزات گرانبها در زمانهای مختلف نوسانات متفاوتی را تجربه میکنند.
کشتی آرای تصریح کرد: قیمت طلا، اما کاملا وابسته به اقتصاد جهانی و اقتصاد کشورها است چراکه به عنوان پایه پولی و پشتوانه بانکهای مرکزی جهان شناخته میشود، اما فلزات دیگر با افزایش یا کاهش تقاضا با نوسانات بیشتری همراه هستند، برای مثال ممکن است در یک دوره زمانی به علت تقاضا برای صنایع الکترونیک، قیمتها به شدت با افزایش روبهرو شوند.
وی در پایان گفت: بنابراین فلز نقره به علت نوع و میزان تقاضا از حالت رشد و صعودی که به خود گرفته بود، امروز روند کاهشی را تجربه میکند و در کانال ۷۰ دلار در نوسان است و اونس نقره که نسبت به طلا رشد به شدت بیشتری را داشت، این روزها شاهد کاهش بیشتری در قیمت است.