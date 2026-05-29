قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵

قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
کد خبر: ۱۳۷۵۶۴۷
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه 8 خرداد 1405

بروزرسانی: 08:00

عنوان نرخ

قیمت (ریال)
طلا
طلای 18 عیار / 750
 181,109,000
طلای ۲۴ عیار
 241,477,000
طلای 18 عیار / 740
 178,695,000
طلای دست دوم
 178,694,590
آبشده کمتر از کیلو
 785,530,000
مثقال طلا
 784,470,000
انس طلا
 4,387.35
سکه
سکه امامی تک فروشی
 1,824,800,000
سکه بهار آزادی تک فروشی 
 1,785,800,000
نیم سکه تک فروشی
 944,000,000
ربع سکه تک فروشی
 528,000,000
سکه گرمی تک فروشی
 272,000,000
تمام سکه (قبل 86)
 1,780,000,000
نیم سکه (قبل 86)
 900,000,000
ربع سکه (قبل 86)
 450,000,000
حباب
حباب سکه امامی
 12,480,000
حباب سکه بهار آزادی
 22,370,000
حباب نیم سکه
 39,020,000
حباب ربع سکه
 74,490,000
حباب سکه گرمی
 48,400,000

 

