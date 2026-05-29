قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
بروزرسانی: 08:00
عنوان نرخ
قیمت (ریال)
|طلا
طلای 18 عیار / 750
|181,109,000
طلای ۲۴ عیار
|241,477,000
طلای 18 عیار / 740
|178,695,000
طلای دست دوم
|178,694,590
آبشده کمتر از کیلو
|785,530,000
مثقال طلا
|784,470,000
انس طلا
|4,387.35
|سکه
سکه امامی تک فروشی
|1,824,800,000
سکه بهار آزادی تک فروشی
|1,785,800,000
نیم سکه تک فروشی
|944,000,000
ربع سکه تک فروشی
|528,000,000
سکه گرمی تک فروشی
|272,000,000
تمام سکه (قبل 86)
|1,780,000,000
نیم سکه (قبل 86)
|900,000,000
ربع سکه (قبل 86)
|450,000,000
حباب سکه امامی
|12,480,000
حباب سکه بهار آزادی
|22,370,000
حباب نیم سکه
|39,020,000
حباب ربع سکه
|74,490,000
حباب سکه گرمی
|48,400,000
