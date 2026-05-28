بیانیه دولت درباره اتصال اینترنت بین‌المللی

رئیس‌جمهور محترم در دیدار اخیر خود با مدیران رسانه ملی تأکید کردند «گاهی برخی کارشناسان در رسانه ملی سخنانی مطرح می‌کنند که با واقعیت‌های جاری کشور و روندهای موجود فاصله جدی دارد، اما دولت به‌منظور جلوگیری از اختلاف و حفظ آرامش جامعه، از واکنش و موضع‌گیری پرهیز می‌کند.»
به گزارش تابناک؛ در این بیانیه ضمن تشریح مبانی حقوقی و قانونی، ضرورت آزادسازی اینترنت برای مشاغل، آموزش و اقتصاد دیجیتال، رضایت مردم و امنیت اجتماعی، به تفاوت میان مخالفان دغدغه‌مند و اقلیت پرهیاهوپرداخته و ضمن گلایه از عملکرد رسانه ملی آورده است:

متأسفانه صداوسیما پس از دسترسی همگانی به اینترنت بین‌الملل، تنها به انعکاس نظرات مخالفان پرداخته و برخی از کارشناسان و مدعوین این فضا را فرصت مناسبی برای حمله سیاسی به دولت و رئیس‌جمهور تبدیل کرده‌اند.

هرچند دولت از تقابل با چنین رویکردی به دلیل مغایرت با مشی دکتر پزشکیان پرهیز می‌کند؛ اما همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم در دیدار اخیر خود با مدیران رسانه ملی تأکید کردند «گاهی برخی کارشناسان در رسانه ملی سخنانی مطرح می‌کنند که با واقعیت‌های جاری کشور و روندهای موجود فاصله جدی دارد، اما دولت به‌منظور جلوگیری از اختلاف و حفظ آرامش جامعه، از واکنش و موضع‌گیری پرهیز می‌کند.»

مخالفت با مطالبات عمومی مردم و ایستادن در برابر خواستی که در نظرسنجی‌های معتبر صورت گرفته توسط نهادهای حاکمیتی از جمله خود صداوسیما به روشنی قابل‌مشاهده است، اقدامی نگران‌کننده و در عمل بازی در زمین علاقه‌مندان به تفرقه و اختلاف محسوب می‌شود.

شورای اطلاع رسانی دولت اینترنت بین الملل دولت رئیس جمهور رسانه ملی پزشکیان
