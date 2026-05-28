«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنج‌شنبه اعلام کرد که مسکو از ایران و آمریکا می‌خواهد به گفت‌و‌گو‌ها ادامه دهند و از بازگشت به تقابل نظامی جلوگیری کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به نقل از «الجزیره» زاخارووا همچنین بار دیگر تاکید کرد که روسیه آماده است برای انتقال اورانیوم غنی‌شده از ایران کمک کند، اما افزود که مسکو «ابتکار خود را تحمیل نمی‌کند.»

پیش‌تر «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌و‌گو با شبکه آمریکایی VICE NEWS در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد ایران برای پایان دادن به خصومت‌ها با ایالات متحده که از طریق پاکستان منتقل شده بود، گفت: «ما هیچ امتیازی از ایالات متحده نمی‌خواهیم؛ ما صرفاً خواهان حقوق خود هستیم. تحریم‌ها باید لغو شوند، دارایی‌های مسدودشده ایران باید آزاد شده و در اختیار کشور قرار گیرد.»