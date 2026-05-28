صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درخواست روسیه از ایران و آمریکا برای ادامه گفت‌وگوها

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنج‌شنبه اعلام کرد که مسکو از ایران و آمریکا می‌خواهد به گفت‌و‌گو‌ها ادامه دهند و از بازگشت به تقابل نظامی جلوگیری کنند.
کد خبر: ۱۳۷۵۵۶۲
| |
760 بازدید

درخواست روسیه از ایران و آمریکا برای ادامه گفت‌وگوها

 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به نقل از «الجزیره» زاخارووا همچنین بار دیگر تاکید کرد که روسیه آماده است برای انتقال اورانیوم غنی‌شده از ایران کمک کند، اما افزود که مسکو «ابتکار خود را تحمیل نمی‌کند.»

پیش‌تر «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌و‌گو با شبکه آمریکایی VICE NEWS در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد ایران برای پایان دادن به خصومت‌ها با ایالات متحده که از طریق پاکستان منتقل شده بود، گفت: «ما هیچ امتیازی از ایالات متحده نمی‌خواهیم؛ ما صرفاً خواهان حقوق خود هستیم. تحریم‌ها باید لغو شوند، دارایی‌های مسدودشده ایران باید آزاد شده و در اختیار کشور قرار گیرد.»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ماریا زاخارووا روسیه انتقال اورانیوم اورانیوم غنی شده تحریم
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات جدید از توافق احتمالی ایران و آمریکا
اظهارات کایاکالاس درباره ادامه جنگ علیه ایران
اروپا، مسیر جدید پهپادهای اوکراین!
تحریم دوباره گزارشگر سازمان ملل توسط آمریکا
دیدار علی باقری با ۲ دیپلمات ارشد روسیه
آمریکا سازمان ایرانی جدیدی را تحریم کرد
کمک نظامی ده‌ها میلیارددلاری اتحادیه اروپا به اوکراین
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lqU
tabnak.ir/005lqU