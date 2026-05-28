زمان دیدار وزیرخارجه پاکستان با همتای آمریکایی اش

محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان پس از پایان دیدارها و رایزنی‌های خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک، فردا جمعه برای یک بازدید رسمی به واشنگتن عزیمت خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ در جریان این بازدید، وی با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده دیدار خواهد کرد تا روابط دوجانبه را بررسی کنند و دیدگاه‌های خود را درباره تحولات منطقه‌ای و جهانی تبادل نمایند.

این بحث‌ها همچنین شامل تلاش‌های پاکستان برای ترویج صلح و ثبات منطقه‌ای از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی را شامل می‌شود.