برخی مدارس امتحانات مجازی را هم لغو کردند

در روزهای گذشته مسئولان آموزش و پرورش اعلام کرده بودند که امتحانات دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا دهم به صورت مجازی برگزار خواهد شد اما طبق اطلاعاتی که به خبرنگار تسنیم رسیده، برخی مدارس به جای برگزاری امتحانات مجازی، تصمیم گرفته‌اند نمرات دانش‌آموزان را از طریق ارزشیابی کیفی و مستمر در کارنامه ثبت کنند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بر این اساس، در اطلاعیه‌ای که از سوی برخی مدارس منتشر شده، آمده است: نحوه ارزشیابی نوبت دوم طبق بخشنامه و مصوبه شورای دبیران و شورای مدرسه، به صورت غیرحضوری و بر اساس مستندات آموزشی انجام می‌شود و هیچ آزمونی برگزار نخواهد شد.

طبق این اطلاعیه، ملاک‌های ارزشیابی دانش‌آموزان شامل حضور فعال و به‌موقع در کلاس تا آخرین لحظه، انجام فعالیت‌هایی که دبیران در طول سال تحصیلی مطالبه کرده‌اند، حضور مؤثر در آزمون‌ها، شرکت فعال در فرآیند پرسش و پاسخ، نداشتن غیبت‌های مکرر و غیرموجه و همچنین شناخت دبیر از دانش‌آموز در ایام حضوری بودن کلاس‌ها است.

بر اساس اعلام مدارس، از نهم خردادماه به مدت 10 روز، نمرات نوبت دوم بر اساس شاخص‌های اعلام‌شده توسط دبیران در سامانه سیدا ثبت می‌شود.نکته قابل توجه در این اطلاعیه آن است که طبق مصوبه شورای دبیران و شورای مدرسه، با توجه به اینکه نمرات بر اساس مستندات آموزشی و بدون برگزاری امتحان کتبی ثبت می‌شود، نمرات درج‌شده قطعی بوده و قابل اعتراض نخواهد بود.

این در حالی است که پیش از این، اعلام رسمی آموزش و پرورش بر برگزاری امتحانات این پایه‌ها به صورت مجازی تأکید داشت اما اکنون به نظر می‌رسد در برخی مدارس، شیوه ارزشیابی مستمر جایگزین آزمون‌های پایانی شده است.