مجلسِ «ملتِ مبعوثشده»؛ نقشه راه رهبری برای اجلاسیه سوم
به گزارش تابناک، پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز به کار اجلاسیه سوم مجلس شورای اسلامی را میتوان یکی از مهمترین و صریحترین پیامهای راهبردی سالهای اخیر خطاب به قوه مقننه دانست؛ پیامی که هم حاوی تحلیل شرایط کشور پس از جنگ و فشارهای ترکیبی دشمن است و هم نقشه راهی روشن برای مجلس در حوزه قانونگذاری، نظارت، اقتصاد، وحدت ملی و امیدآفرینی ترسیم میکند.
در این پیام، مجلس صرفاً یک نهاد اداری یا قانونگذار توصیف نمیشود، بلکه «عصاره ملت» و «مظهر مردمسالاری دینی» معرفی میشود؛ تعبیری که نشان میدهد جایگاه مجلس در نگاه رهبری، صرفاً تقنینی نیست بلکه بازتابدهنده روح، اراده و جهت حرکت ملت ایران است. از همین منظر است که رهبر انقلاب بر مفهوم «ملت مبعوثشده» تأکید میکنند؛ ملتی که به تعبیر ایشان، در جریان تحولات و جنگهای اخیر، عیار واقعی خود را در ایمان، امید، مقاومت و حضور اجتماعی نشان داده است.
بر همین اساس، پیام اصلی رهبری به نمایندگان آن است که مجلس باید خود را با تراز جدید ملت ایران تنظیم کند. یعنی اگر مردم در میدانهای سخت، مقاوم، امیدوار و فعال ظاهر شدهاند، مجلس نیز باید از محافظهکاری، روزمرگی و کندی فاصله بگیرد و با «کار و ابتکار مضاعف» به سمت حل واقعی مسائل کشور حرکت کند.
محور مهم دیگر این پیام، اقتصاد و معیشت مردم است. برخلاف برخی نگاههای شعاری، در این پیام تمرکز ویژهای بر موضوعاتی چون مهار تورم، رونق تولید، مدیریت نقدینگی، اشتغال، بازسازی خسارات جنگ، نوسازی کشور و اصلاح برنامه هفتم توسعه دیده میشود. در واقع، رهبر انقلاب از مجلس میخواهند که اولویت خود را از حاشیهها به متن زندگی مردم منتقل کند و مصوباتش «نسبتی مستقیم و مشهود» با نیازهای جامعه داشته باشد.
در همین چارچوب، مفهوم «امیدآفرینی» نیز در پیام، معنایی عملیاتی پیدا میکند. امید در این نگاه صرفاً یک شعار رسانهای نیست؛ بلکه محصول ثبات اقتصادی، چشمانداز روشن، تصمیمگیری مؤثر و مشاهده آثار واقعی حکمرانی در زندگی مردم است. به بیان دیگر، اگر مجلس بتواند در حوزه اقتصاد و معیشت گرهگشایی کند، خودبهخود به نهاد پیشران امید اجتماعی تبدیل خواهد شد.
نکته قابل توجه دیگر، تأکید رهبر انقلاب بر «وحدت ملی» پس از جنگ و فشارهای خارجی است. ایشان صراحتاً هشدار میدهند که دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی و اقتصادی، به دنبال ایجاد شکاف اجتماعی، اختلاف سیاسی و فرسایش انسجام ملی است. از همین رو، حفظ وحدت، پرهیز از نزاعهای بیثمر جناحی و تقویت همبستگی اجتماعی، به عنوان یک وظیفه ملی و انقلابی برای نخبگان و نمایندگان مجلس تعریف میشود.
در واقع، پیام رهبری را میتوان دعوت به شکلگیری یک مجلس «مسئلهمحور»، «سریع»، «مردمی» و «امیدآفرین» دانست؛ مجلسی که بیش از آنکه درگیر حاشیههای سیاسی باشد، بر حل مسائل واقعی کشور متمرکز شود. تأکید بر تعامل همافزا با دولت در عین حفظ استقلال قوه مقننه نیز نشان میدهد که کشور در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به هماهنگی و انسجام در حکمرانی نیاز دارد.
این پیام، در عین حال که حاوی توصیههای اخلاقی و معنوی است، یک سند سیاسی ـ اجرایی نیز محسوب میشود؛ سندی که از مجلس میخواهد در شرایط حساس کنونی، نه صرفاً تماشاگر تحولات، بلکه موتور پیشران بازسازی، ثبات و آیندهسازی ایران باشد.