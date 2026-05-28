صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بیانیه جدید سپاه درباره درگیری امروز ایران و آمریکا

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه با اعلام اینکه طی شبانه روز گذشته ۲۶ فروند کشتی تجاری و نفتکش پس از کسب مجوز با هماهنگی این نیرو از کریدور ایمن تنگه هرمز عبور کردند تاکید کرد: شب گذشته چندین کشتی بصورت غیر مجاز با دستکاری و خاموش کردن سیستم های ناوبری، قصد ورود به خلیج فارس را داشتند که رزمندگان نیروی دریایی سپاه بعد از چندین نوبت اخطار رادیویی، دو فروند از آنها را در جای خود متوقف و مابقی نیز مجبور
کد خبر: ۱۳۷۵۵۲۸
| |
3368 بازدید

بیانیه جدید سپاه درباره درگیری امروز ایران و آمریکا

به گزارش تابناک؛ متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«کنترل هوشمند تنگه هرمز با اقتدار کامل در حال انجام است و طی شبانه روز گذشته ۲۶ فروند کشتی تجاری و نفتکش پس از کسب مجوز با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از کریدور ایمن تنگه هرمز عبور کردند.

دریافت مجوز و هماهنگی برای تردد در تنگه هرمز یک امر قطعی بوده و همانطور که قبلا اعلام شد عبور از سایر مسیرها به مثابه اخلال شناخته شده و با آنها برخورد می گردد.

شب گذشته نیز چندین کشتی بصورت غیر مجاز با دستکاری و خاموش کردن سیستم‌های ناوبری، قصد ورود به خلیج فارس را داشتند. رزمندگان نیروی دریایی سپاه بعد از چندین نوبت اخطار رادیویی دو فروند از آنها را در جای خود متوقف و مابقی نیز مجبور به بازگشت شدند.

ارتش تروریست امریکایی در منطقه با نقض آتش بس اقدام به پرتاب چند تیر موشک به نواحی خالی فرودگاه شهر بندرعباس نمود که هیچ گونه خساراتی در بر نداشته است و در پاسخ این تعرض پایگاه امریکایی مبدا تجاوز مورد حمله متقابل قرار گرفت.

در صورت تکرار این اقدام ارتش تروریستی امریکا با پاسخ سخت ما روبرو خواهد شد.

کنترل و مدیریت تنگه هرمز تنها توسط نیروی دریایی سپاه انجام می شود و هر گونه اخلال در این تنگه با پاسخ قاطع ما روبرو خواهد شد.»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سپاه سپاه پاسداران تنگه هرمز عبور کشتی نیروی دریایی سپاه خلیج فارس
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
منشا انفجارها در بندرعباس از سمت دریا است
فوری/ شلیک موشک به شناورهای آمریکایی
تمجید عبدالکریم سروش از ایستادگی سپاه و ارتش
عبور یک ابر نفتکش تحریمی دیگر از تنگه هرمز
پیام مهم سپاه به ناو آمریکایی در خلیج‌فارس
۳۱ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند
هشدار جدی سپاه: بیداری جهان نزدیک است
روایت نیویورک تایمز از توقیف نفتکش توسط سپاه
عبور ۲۵ فروند کشتی از هرمز در شبانه‌روز گذشته
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی دریایی سپاه
آغاز رزمایش نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس
تمکین ناوگروه آمریکا از نیروی دریایی سپاه
نخستین ماموریت اقیانوسی سپاه در نیمکره جنوبی با ناو «شهید مهدوی»
یک کشتی در تنگه هرمز آماج گرفته شد
الحاق سامانه‌های جدید موشکی و پهپادی به نیروی دریایی سپاه/سردار سلامی: امروز ما از باقی مانده سفره دیگران غذا نمی‌خوریم بلکه خود صاحب سفره ایم/برخلاف آنکه حضور دشمن برای ما خطر ساز شود، فرصت ساز شد
وضعیت امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس
سپاه بستن تنگۀ هرمز را تمرین کرد
انتقاد کیهان از نیروی دریایی سپاه!
تصاویری از ناو پیشرفته ابومهدی سپاه
رزمایش سپاه در خلیج فارس
دریادار تنگسیری: اشراف کاملی در تنگه هرمز داریم
۳۵ فروند کشتی از تنگه هرمز رد شدند
باید از نعش ما رد شوند تا جزایرمان در خلیج فارس را بگیرند / اگر به تاریخ برگردیم، بد می‌شود و بحرین باید به ایران بازگردد
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lpw
tabnak.ir/005lpw