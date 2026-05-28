بیانیه جدید سپاه درباره درگیری امروز ایران و آمریکا

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه با اعلام اینکه طی شبانه روز گذشته ۲۶ فروند کشتی تجاری و نفتکش پس از کسب مجوز با هماهنگی این نیرو از کریدور ایمن تنگه هرمز عبور کردند تاکید کرد: شب گذشته چندین کشتی بصورت غیر مجاز با دستکاری و خاموش کردن سیستم های ناوبری، قصد ورود به خلیج فارس را داشتند که رزمندگان نیروی دریایی سپاه بعد از چندین نوبت اخطار رادیویی، دو فروند از آنها را در جای خود متوقف و مابقی نیز مجبور

به گزارش تابناک؛ متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«کنترل هوشمند تنگه هرمز با اقتدار کامل در حال انجام است و طی شبانه روز گذشته ۲۶ فروند کشتی تجاری و نفتکش پس از کسب مجوز با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از کریدور ایمن تنگه هرمز عبور کردند.

دریافت مجوز و هماهنگی برای تردد در تنگه هرمز یک امر قطعی بوده و همانطور که قبلا اعلام شد عبور از سایر مسیرها به مثابه اخلال شناخته شده و با آنها برخورد می گردد.

شب گذشته نیز چندین کشتی بصورت غیر مجاز با دستکاری و خاموش کردن سیستم‌های ناوبری، قصد ورود به خلیج فارس را داشتند. رزمندگان نیروی دریایی سپاه بعد از چندین نوبت اخطار رادیویی دو فروند از آنها را در جای خود متوقف و مابقی نیز مجبور به بازگشت شدند.

ارتش تروریست امریکایی در منطقه با نقض آتش بس اقدام به پرتاب چند تیر موشک به نواحی خالی فرودگاه شهر بندرعباس نمود که هیچ گونه خساراتی در بر نداشته است و در پاسخ این تعرض پایگاه امریکایی مبدا تجاوز مورد حمله متقابل قرار گرفت.

در صورت تکرار این اقدام ارتش تروریستی امریکا با پاسخ سخت ما روبرو خواهد شد.

کنترل و مدیریت تنگه هرمز تنها توسط نیروی دریایی سپاه انجام می شود و هر گونه اخلال در این تنگه با پاسخ قاطع ما روبرو خواهد شد.»