آیا سردار آزمون به تیم ملی باز می گردد؟

استاندار گلستان پیگیر بازگرداندن سردار آزمون به تیم ملی است. "آزمون" به خاطر انتشار تصویری از دیدار خود با حکام امارات در روزهای جنگ مورد غضب واقع قرار گرفت و نامش از لیست بازیکنان تیم ملی برای جان جهانی، خط خورد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ مدیر روابط عمومی استانداری گلستان در خصوص آخرین پیگیری‌ها برای حضور سردار آزمون بازیکن گلستانی تیم ملی فوتبال در جام جهانی توضیحاتی را در اختیار عصر ایران قرار داد:

«در پی برخی مطالبات و درخواست‌ها برای حضور سردار آزمون ورزشکار گلستانی در اردوی تیم ملی فوتبال لازم‌به ذکر است که:

- بازگشت سردار آزمون به تیم ملی توسط استاندار گلستان از روزهای قیل در سطوح مختلف پیگیری شده است.

- طهماسبی، استاندار گرگان علاوه بر دیدار با خانواده سردار آزمون در دفتر کار خود، در تماس‌های متعدد با وزیر ورزش و دیگر مقامات موثر ملی، موضوع حضور ورزشکار ملی‌پوش گلستانی را پیگیری کرده‌اند.

- استاندار گلستان با اشاره به مواضع اخیر میهن‌پرستانه و حمایت از تیم ملی توسط سردار آزمون، تاکید دارد که به‌ویژه در شرایط فعلی باید همه ظرفیت‌ها و اقدامات در جهت تقویت انسجام ملی و روحیه ملی‌گرایانه باشد.»