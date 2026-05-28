گوسفند شاخص جدید برای قیمت خودرو شد!

بازار خودرو ایران حالا وارد فاز عجیب و جدیدی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ اگر سری به فضای مجازی بزنید با تبلیغات مختلف معاوضه سیم کارت و یا حتی گوسفند با خودرو مواجه می‌شوید.

به عنوان مثال فردی یک سیم کارت ۹۱۲ کد یک را با خودرویی تا ۱.۵ میلیارد تومان برای معاوضه آگهی کرده است.

از طرفی معاوضه گوسفند با خودرو هم به شدت مشاهده می‌شود و به عنوان نمونه فردی ۱۰ تا ۱۵ گوسفند را برای معاوضه با خودرو گذاشته است.

آنطور که به نظر می‌رسد حالا با افزایش قیمت‌ها شاهد مبادله‌های کالا با کالا به خصوص در زمینه خودرو هستیم.