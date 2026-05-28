اعلام زمان برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۵
حسین سیماییصراف امروز (پنجشنبه ۷ خرداد) در جریان سفر به استانزنجان در جمع خبرنگاران، با هشدار نسبت به کاهش چشمگیر استقبال از رشتههای علوم پایه، اظهار کرد: طی سه دهه اخیر تعداد داوطلبان این رشتهها حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که به گفته او آینده علمی کشور را تهدید میکند و نیازمند حمایت جدی حاکمیت از نخبگان و دانشجویان این حوزه است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی تصریح کرد: علوم پایه زیربنای توسعه و فناوری هستند اما متاسفانه امروز به دلایل مختلف از جمله نبود آینده شغلی مناسب، شاهد کاهش استقبال دانشآموزان و داوطلبان از رشتههایی همچون فیزیک، شیمی، ریاضی، زمینشناسی و زیستشناسی هستیم.
او افزود: به نظر میرسد علوم پایه از جمله حوزههایی است که حاکمیت باید در آن مداخله و از بهترین استعدادهای کشور حمایت کند. همچنین لازم است برای دانشجویان این حوزه تضمین شغلی ایجاد شود تا از وضعیت فعلی خارج شویم.
سیماییصراف با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای حمایت از علوم پایه، گفت: دفتر رصد و پایش در وزارت علوم تاسیس شده تا آسیبشناسی دقیقتری در این زمینه انجام شود و نیاز کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین به دنبال تامین اعتبار برای بورسیه دانشجویان علوم پایه هستیم که امیدواریم محقق شود.
وی درباره اقدامات انجام شده برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان نیز تصریح کرد: یکی از عوامل مهم مهاجرت، مسائل معیشتی و اقتصادی است؛ بنابراین باید وضعیت اقتصادی اعضای هیئت علمی و دانشجویان بهبود پیدا کند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: در حوزه خوابگاههای متاهلی اقدامات مهمی آغاز شده و چند هزار واحد خوابگاهی در دست ساخت است. یکی از این پروژهها در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با حدود ۳۵ درصد پیشرفت در حال اجرا است.
او افزود: وزارت علوم متعهد شده ۵۰ درصد هزینه ساخت مسکن دانشگاهیان شامل استادان و کارکنان دانشگاهها را تامین کند. در حال حاضر در ۴۳ دانشگاه کشور پروژههای مسکن دانشگاهیان در دست اجراست که میزان پیشرفت آنها بین ۳۰ تا ۹۰ درصد است و پروژه دو دانشگاه نیز طی دو سال اخیر به اتمام رسیده است.
سیماییصراف درباره آسیبهای وارد شده به دانشگاهها در دوران جنگ نیز گفت: برخی دانشگاهها از جمله دانشگاههای علم و صنعت، شهید بهشتی، شریف و صنعتی اصفهان هدف مستقیم قرار گرفتند و آسیبهای جدی دیدند، اما ایران توان بازسازی سریع این خسارتها را دارد و روند بهسازی آغاز شده است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین درباره نحوه برگزاری آزمونهای دانشگاهها، گفت: هنوز در حال بررسی هستیم، اما آموزش در مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری دنبال میشود و چراغ علم پر فروغتر از گذشته خواهد بود.