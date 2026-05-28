دیدار علی باقری با ۲ دیپلمات ارشد روسیه
«علی باقری» معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در سفر به مسکو، با «سرگئی ریابکوف» معاون وزارت امور خارجه روسیه دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این دیدار که با حضور کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه برگزار شد، دو طرف آخرین تحولات جاری را بررسی کردند.
علاوه بر این، درباره مهمترین رویدادهای منطقهای و بینالمللی، تبعات حقوقی تجاوز نظامی اخیر علیه کشورمان و ایجاد ساختارهای جدید همکاری با هدف تقویت ثبات و امنیت در حوزه پیرامونی، تبادل نظر صورت گرفت.
باقری همچنین با «گئورگی بوریسنکو» معاون وزارت امور خارجه روسیه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که «کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو نیز حضور داشت، درباره آخرین تحولات جاری، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، ایجاد معادله جدید امنیتی در منطقه، پیشبرد همکاریها در راستای تقویت صلح، ثبات و امنیت پیرامونی و دیگر رویدادهای مرتبط با ایران و روسیه در حوزه منطقهای و بین المللی تبادل نظر صورت گرفت.
براساس این گزارش باقری برای شرکت در چهاردهمین نشست بین المللی مقامات عالی امنیتی به مسکو سفر کرده و در حاشیه این نشست با مقامات سیاسی روسیه و روسای هیاتهای دیگر کشورهای شرکت کننده نیز دیدار و گفتوگو میکند.