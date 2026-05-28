صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ماجرای نماز خواندن کریستیانو رونالدو

مدیر پیشین اداره حقوقی باشگاه النصر، فاش کرد که کریستیانو رونالدو پیش از بازی سرنوشت‌ساز مقابل ضمک، نماز را با بازیکنان تیمش به جا آورد.
کد خبر: ۱۳۷۵۴۹۳
| |
3981 بازدید
|
۴
ماجرای نماز خواندن کریستیانو رونالدو

کریستیانو رونالدو سرانجام بعد از ۴ فصل حضور در النصر توانست عنوان قهرمانی را با این تیم در لیگ عربستان به دست آورد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،  گزارش‌ها حاکی از این است که ستاره پرتغالی النصر  پیش از بازی مقابل ضمک در هفته پایانی لیگ عربستان، همراه با هم‌تیمی‌هایش نماز خوانده است. النصر در این بازی که رونالدو دو گل به ثمر رساند توانست با نتیجه ۴ بر ۱ به پیروزی برسد و جام قهرمانی را بالای سر برد.

سعد السبیعی، مدیر پیشین اداره حقوقی باشگاه النصر، افشا کرد که رونالدو پیش از بازی سرنوشت‌ساز مقابل ضمک، نماز را با بازیکنان نصر به جا آورد.

السبیعی در توییتی در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس نوشت: مطمئناً: پیش از آخرین بازی مقابل ضمک، دون (رونالدو) با بازیکنان نماز خواند و سعی کرد در رکوع و سجود از آن‌ها تقلید کند.

شایان ذکر است که رونالدو احترام زیادی به دین اسلام نشان داده است، از جمله شرکت در جشن‌های هم‌تیمی‌های مسلمان خود و ابراز تحسین نسبت به آموزه‌های اسلام.

در چندین نوبت، رونالدو قبل از شوت زدن، کلماتی را زمزمه می‌کرد که گویی می‌گفت "بسم الله" و هم‌چنین در هنگام اجرای ضربات پنالتی، دست‌هایش را به صورت دعا بلند می‌کرد.

علاوه بر این، ولید عبدالله، دروازه‌بان پیشین النصر، در اظهاراتی گفت که رونالدو قبلا از مربی خواسته بود که جلسه تمرینی را به دلیل شنیدن اذان متوقف کند و همیشه بازیکنان را به نماز خواندن تشویق می‌کند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رونالدو نماز خواندن النصر عربستان نماز خواندن رونالدو
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرمربی النصر: رونالدو مقابل پرسپولیس برای زیادکردن گلهایش آمده
خط‌ونشان رونالدو و خط آتش النصر برای پرسپولیس
تکذیب یک خبر درباره رونالدو توسط النصر
رونالدو، الهلال را با خاک یکسان کرد و با ماشین تعویض شد
ازدحام جمعیت تمرین النصر را هم تعطیل کرد
کاخ ریاض با شهربازی و ۳رستوران و ۵ماشین به رونالدو!
کلک عجیب چند هوادار برای رفتن به اتاق رونالدو!
النصر در تدارک برای امضای قرارداد با بوسکتس
حجاب همسر رونالدو در رونمایی النصر عربستان
صعود النصر به نیمه‌نهایی جام عرب با گلزنی رونالدو
سوئیت سلطنتی رونالدو در ریاض عربستان
تیم سعودی برای خرید رونالدو چاه نفت فروخت؛ کریس در عربستان
قرارداد ۲ساله رونالدو با النصر امضا شد
پیشنهاد ۲۰۰ میلیاردی از عربستان؛ بیرانوند درتیم رونالدو
تکذیب یک شایعه جنجالی درباره کریستیانو رونالدو
باران سیل آسای عربستان اولین بازی رونالدو را لغو کرد!
۱۰۰هزار بلیت رونمایی رونالدو در النصر فروش رفت
بند عجیب فسخ و جدایی در قرارداد رونالدو با النصر
پوستر النصر برای بازی رونمایی از رونالدو
رسمی: اولین عکس رونالدو با پیراهن النصر عربستان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
2
26
پاسخ
قابل توجه بازیکنان ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
2
17
پاسخ
احترام به فرهنگ کشور میزبان
آفرین
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
2
17
پاسخ
شب جمعه ای خدا پدرش بیامرزه
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
2
17
پاسخ
احسنت
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lpN
tabnak.ir/005lpN