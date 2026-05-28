ماجرای نماز خواندن کریستیانو رونالدو

مدیر پیشین اداره حقوقی باشگاه النصر، فاش کرد که کریستیانو رونالدو پیش از بازی سرنوشت‌ساز مقابل ضمک، نماز را با بازیکنان تیمش به جا آورد.

کریستیانو رونالدو سرانجام بعد از ۴ فصل حضور در النصر توانست عنوان قهرمانی را با این تیم در لیگ عربستان به دست آورد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گزارش‌ها حاکی از این است که ستاره پرتغالی النصر پیش از بازی مقابل ضمک در هفته پایانی لیگ عربستان، همراه با هم‌تیمی‌هایش نماز خوانده است. النصر در این بازی که رونالدو دو گل به ثمر رساند توانست با نتیجه ۴ بر ۱ به پیروزی برسد و جام قهرمانی را بالای سر برد.

سعد السبیعی، مدیر پیشین اداره حقوقی باشگاه النصر، افشا کرد که رونالدو پیش از بازی سرنوشت‌ساز مقابل ضمک، نماز را با بازیکنان نصر به جا آورد.

السبیعی در توییتی در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس نوشت: مطمئناً: پیش از آخرین بازی مقابل ضمک، دون (رونالدو) با بازیکنان نماز خواند و سعی کرد در رکوع و سجود از آن‌ها تقلید کند.

شایان ذکر است که رونالدو احترام زیادی به دین اسلام نشان داده است، از جمله شرکت در جشن‌های هم‌تیمی‌های مسلمان خود و ابراز تحسین نسبت به آموزه‌های اسلام.

در چندین نوبت، رونالدو قبل از شوت زدن، کلماتی را زمزمه می‌کرد که گویی می‌گفت "بسم الله" و هم‌چنین در هنگام اجرای ضربات پنالتی، دست‌هایش را به صورت دعا بلند می‌کرد.

علاوه بر این، ولید عبدالله، دروازه‌بان پیشین النصر، در اظهاراتی گفت که رونالدو قبلا از مربی خواسته بود که جلسه تمرینی را به دلیل شنیدن اذان متوقف کند و همیشه بازیکنان را به نماز خواندن تشویق می‌کند.