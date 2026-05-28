بازداشت مقام ارشد سیا با ۳۰۰ شمش طلا در خانهاش
روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد «دیوید راش» مقام ارشد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) هفته گذشته پس از آن بازداشت شد که مأموران افبیآی صدها شمش طلا به ارزش بیش از ۴۰ میلیون دلار را در خانه او در ایالت ویرجینیا کشف کردند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس اسناد دادگاه، راش تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی به بازداشتش در زندان نگهداری میشود و فعلاً تنها به سرقت اموال عمومی از طریق ثبت اطلاعات جعلی در برگههای کاری متهم شده است.
طبق این اسناد، او متهم است در سوابق تحصیلی خود بزرگنمایی کرده و با ادعای عضویت در نیروی ذخیره دریایی آمریکا، دهها هزار دلار حقوق مرخصی نظامی دریافت کرده است؛ در حالی که پیشتر از این نیرو اخراج شده بود.
در پرونده قضایی، راش «کارمند سابق در سطح خدمات اجرایی ارشد در یک نهاد دولتی آمریکا» توصیف شده است. منابع آگاه گفتهاند او تا همین اواخر در سیا سمت ارشد داشته است.
سیا و افبیآی در بیانیهای مشترک اعلام کردند بازداشت او در ۱۹ مه و پس از اطلاعرسانی داخلی سیا به افبیآی انجام شده است.
در این بیانیه آمده است: «پس از آنکه تحقیقات داخلی سیا احتمال نقض قانون را شناسایی کرد، جان رتکلیف، رئیس سیا، این اطلاعات را برای انجام تحقیقات قضایی به افبیآی ارجاع داد.»
بر اساس اسناد دادگاه، راش از نوامبر گذشته تا ماه مارس درخواست دریافت «مقدار قابل توجهی ارز خارجی و دهها میلیون دلار شمش طلا» برای هزینههای مرتبط با کار کرده و این درخواستها مورد موافقت قرار گرفته بود.
اما زمانی که سیا بررسی محل نگهداری این طلاها و ارزها را آغاز کرد، مأموران «نتوانستند شمشهای طلا یا بخش قابل توجهی از ارزهای خارجی را پیدا کنند.»
در ادامه تحقیقات، مأموران افبیآی روز ۱۸ مه خانه او را بازرسی کردند و حدود ۳۰۳ شمش طلا را کشف کردند که هر کدام تقریباً یک کیلوگرم وزن داشتند.
طبق برآورد اسناد قضایی، ارزش این طلاها با قیمت فعلی بازار بیش از ۴۰ میلیون دلار است.
همچنین مأموران نزدیک به ۳۶ ساعت لوکس، از جمله چندین ساعت رولکس، و حدود ۲ میلیون دلار پول نقد آمریکایی را ضبط کردند.
اسناد دادگاه توضیحی درباره دلیل نگهداری این حجم از طلا و پول نقد در خانه یا پروژه کاریای که مستلزم جمعآوری چنین داراییهایی بوده ارائه نکردهاند.