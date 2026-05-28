فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور
مهلت ثبتنام داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و همچنین آزمون پذیرش دانشجو معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی فردا هشتم خرداد پایان مییابد.
علیرضا کریمیان گفت: آزمون سراسری و آزمون پذیرش دانشجو معلم در سال ۱۴۰۵ همزمان برگزار می شود اما فرایند انتخاب رشته و اعلام نتایج مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بصورت جداگانه انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: ثبتنام متقاضیان ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برای پذیرش در رشتههای با آزمون در دورههای روزانه، نوبت دوم، روزانه- غیر دولتی، مجازی غیر انتفاعی، مشترک، پردیس خودگردان و شهریهپرداز، دانشگاه پیامنور، مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و رشتههای تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه از طریق درگاه اینترنتی سازمان سنجش آغاز شده است.
مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از داوطلبانی که تاکنون برای ثبتنام در این آزمون اقدام نکردهاند توصیه کرد در ساعتهای باقیمانده با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org و مطالعه دقیق دفترچه راهنما، مراحل ثبت نام خود را انجام دهند.
به گفته کریمیان، زمان برگزاری کنکور امسال هنوز نهایی نشده و به محض فراهم شدن شرایط برگزاری، از طریق تارنمای سازمان سنجش اطلاعرسانی خواهد شد.
تکالیف متقاضیان برای ثبتنام در آزمون:
۱- دریافت دفترچه راهنمای ثبتنام
متقاضیان لازم است، برای اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، ضوابط مربوط به استفاده از سهمیههای ایثارگران، مقررات وظیفه عمومی (برای برادران)، مقررات مربوط به ضوابط ثبتنام اتباع غیر ایرانی و سایر موارد مورد نیاز، دفترچه راهنمای ثبتنام در این آزمون را مطالعه کرده و در صورتی که شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای موردِ نظر را دارند، به عنوان متقاضی در این آزمون ثبتنام کنند.
۲- آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبتنام
پس از مطالعه دفترچه راهنما، لازم است مدارک یا اطلاعات لازمِ مندرج در تقاضانامه ثبتنام، از جمله فایل عکس اسکن شده را بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه آماده کنید.
یادآوری ۱: متقاضیانی که سابقه تحصیلی کامل گروه آزمایشی مورد نظر خود را ندارند (اعم از دانشآموزان و فارغالتحصیلان شاخههای نظری، فنی و حرفهای و کاردانش در تمام نظامهای آموزش و پرورش، طُلاب حوزههای علمیه، افرادی که دیپلم خود را قبل از خرداد سال ۱۳۸۴ اخذ کردهاند، فارغالتحصیلان مدارس بینالملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیشدانشگاهی و سایر متقاضیان فاقد سابقه تحصیلی یا دارای سابقه تحصیلی ناقص) باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی برای دروس عمومی و اختصاصی پایههای یازدهم و دوازدهم بر اساس برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش و از طریق شرکت در امتحانات نهایی (نظام آموزشی ۳-۳-۶) که توسط آن وزارت هر سال برگزار میشود، اقدام کنند.
یادآوری ۲: متقاضیان لازم است در تکمیل اطلاعات حساب کاربری ثبتنام؛ دقت کافی داشته باشند. بعد از اتمام مهلت ثبتنام و ویرایش، به هیچوجه امکان تغییر اطلاعات اعم از مشخصات فردی، اقامتی یا آزمونی میسر نیست.
یادآوری ۳: توجه داشته باشیدکه در صورت واگذاری ثبتنام به متصدی کافینِت و یا هر شخصی غیر از خود شما، شخصاً در قبال مندرجات و مستندات بارگذاری شده مسئول و پاسخگو هستید و عواقب آن به شما برمیگردد و از سوی سازمان سنجش هیچگونه اشتباهی در این خصوص، پذیرفته نخواهد شد.
نکاتی درخصوص آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیتدبیر شهید رجائی
۱- متقاضیان پذیرش در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که در بازۀ زمانی ۲۵ آذرماه تا اول دیماه ۱۴۰۴ موفق به ثبتنام در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم برای پذیرش در دانشگاههای مذکور نشدند، در صورت داشتن شرایط و ضوابط اختصاصی مندرج در صفحات ۱۰ تا ۱۸ دفترچه راهنمای ثبتنام شماره ۱ (قابل مشاهده در تارنمای این سازمان)، میتوانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی https://my.sanjesh.org، نسبت به ثبتنام در آزمون اختصاصی دانشجو ـ معلم سال ۱۴۰۵ اقدام کنند.
یادآوری مهم
افرادی که در زمان ثبت نام فقط متقاضی شرکت در آزمون سراسری هستند در زمان انتخاب رشته، حق انتخاب رشتههای تحصیلی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم برای پذیرش در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی را نخواهند داشت.
۲- متقاضیانی که در بازه زمانی ۲۵ آذرماه تا اول دیماه ۱۴۰۴ برای آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم برای پذیرش در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ثبتنام کردهاند و فقط متقاضی این دانشگاهها هستند، نیازی به ثبتنام در این مرحله را ندارند. امّا در صورتی که متقاضی رشتههای تحصیلی آزمون سراسری در سایر دانشگاهها و مؤسسات نیز هستند، لازم است؛ با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی فوق و خرید کارت اعتباری این آزمون، نسبت به ثبتنام در آزمون سراسری نیز اقدام کنند. برای این دسته از متقاضیان علاوهبر دفترچه آزمون گروه آزمایشی مربوط، دفترچه سؤالات آزمون اختصاصی دانشجو ـ معلم نیز در اختیار آنها قرار داده خواهد شد. لازم به توضیح است که هر دو آزمون در یک نوبت برگزار میشود.
یادآوری مهم: افرادی که در زمان ثبت نام فقط متقاضی شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم هستند در زمان انتخاب رشته، حق انتخاب رشتههای تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ (سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی) را نخواهند داشت.
۳- متقاضیانی که در بازه زمانی ۲۵ آذرماه تا اول دیماه ۱۴۰۴ در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم برای پذیرش در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ثبتنام کردهاند، میتوانند از تاریخ ۲۷ اردیبهشتماه تا ۲ خردادماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه جامع آزمون سراسری، در صورت نیاز اطلاعات ثبتنامی و یا آزمونی خود را ویرایش کنند.
پرداخت هزینه ثبتنام
هزینه ثبتنام در هر یک از آزمونها (آزمون سراسری و یا آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم) مبلغ چهار میلیون ریال است که متقاضیان پس از تکمیل اطلاعات در سامانه میبایست نسبت به پرداخت آن بهصورت الکترونیکی اقدام کنند. هر متقاضی جدید پس از تکمیل اطلاعات در سامانه میتواند با توجه به نوع آزمون (سراسری یا اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم) و گروه یا گروههای آزمایشی، طبق موارد ذیل نسبت به تهیۀ شماره سریال و پرداخت هزینه آن به صورت الکترونیکی اقدام کند.
۱-۳- یک شماره سریال برای شرکت در آزمون سراسری در گروه اصلی (علوم ریاضیوفنی یا علوم تجربی یا علوم انسانی).
۲-۳- یک شماره سریال برای شرکت در آزمون سراسری در گروه آزمایشی هنر یا زبانهای خارجی.
۳-۳- یک شماره سریال برای شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم در گروه اصلی (علوم ریاضیوفنی یا علوم تجربی یا علوم انسانی).
۴-۳- یک شماره سریال برای شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم در گروه آزمایشی هنر یا زبانهای خارجی.
تبصره ۱- با توجه به اینکه مقرر شده است در مراحل مختلف فرایند این آزمون، خدماتی از طریق ارسال پیام کوتاه ارائه شود، مبلغ ۲۰۰ هزار ریال به عنوان هزینه بهرهمندی از خدمات پیام کوتاه دریافت میشود.
تبصره ۲- اعلام علاقهمندی به رشتههای دانشگاههای پیام نور و مؤسسات غیر انتفاعی در مرحله انتخابرشته که متعاقباً اطلاعرسانی میشود، انجام خواهد شد.
تبصره ۳- متقاضیان پذیرش در رشتههای صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی نیز میتوانند با پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال در این مرحله از پذیرشِ آزمون سراسری ۱۴۰۵، مانند سایر متقاضیان، ثبتنام کرده و بدون شرکت در جلسۀ آزمونهای مذکور، در زمان انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ که در موعد مقرر اطلاعرسانی خواهد شد، نسبت به انتخاب رشتههای پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (شماره ۲) آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ اقدام کنند.
سایر شرایط و ضوابط مهم
۱- متقاضی میتواند علاوهبر انتخاب یکی از گروههای آزمایشی (علوم ریاضی و فنی یا علوم تجربی یا علوم انسانی) به عنوان گروه آزمایشی اصلی، صرفاً در یکی از گروههای آزمایشی هنر و یا زبانهای خارجی نیز ثبتنام کند. تأکید میشود، نمیتوان به طور همزمان، در گروههای آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی ثبتنام کرد.
۲- به دلیل همزمانی نوبت برگزاری آزمون گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی، متقاضیان منحصراً مجاز به ثبتنام در یکی از گروههای آزمایشی هنر و یا زبانهای خارجی هستند.
۳- متقاضیان استفاده از سهمیه بهیاری در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری، امکان ثبتنام در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم در گروه آزمایشی علوم تجربی را ندارند.
۴- شرایط و ضوابط ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری، در دفترچۀ راهنمای ثبتنام (شماره ۱) آزمون درج شده است و هرگونه تغییر احتمالی در شرایط و ضوابط ثبتنام این آزمون، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (شماره ۲) یا به صورت اطلاعیه رسمی از طریق تارنمای سازمان سنجش اعلام خواهد شد.
ویرایش اطلاعات ثبتنامی
۱- هر متقاضی در بازه زمانی ثبتنام میتواند نسبت به اصلاح و یا تکمیل اطلاعات ثبتنامی اقدام کند.
۲- این گزینه صرفاً برای کمک به متقاضی در اصلاح و تکمیل اطلاعات است؛ بنابراین باید کاملاً حساب شده و در صورت ضرورت و نیاز مورد استفاده قرار گیرد.
۳- بعضاً مشاهده میشود متقاضیان عنوان میکنند که در زمان ویرایش، با توجه به واگذاری انجام فرایند ثبتنام و یا اعمال تغییرات به دیگران، گروه آزمایشی یا سایر اطلاعات آنها به اشتباه ثبت شده که لازم است متقاضیان حداکثر دقت لازم را در این خصوص به عمل آورند.