مجازات کلاهبرداری اینترنتی چیست؟
بر اساس قانون تجارت الکترونیک جزای محکومان در بستر مبادلات الکترونیکی حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، قانون تجارت الکترونیک در اوایل دهه هشتاد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. درباره قوانینی که برای مجازات کلاهبرداریهای اینترنتی وجود دارد، ماده ۶۷ از قانون تجارت الکترونیک بیان میکند که هر شخصی که در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده پیام، برنامهها و سیستمهای رایانهای و وسائل ارتباط از راه دور مرتکب جرم شده برگرداندن مال به صاحبان اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم میشود و طبق تبصره این قانون شروع به این جرم هم مجازات است.
به گفته کارشناسان، برای جلوگیری از کلاهبرداریهای اینترنتی، راهحلهای متعددی وجود دارد؛ حتما دقت کنید که از پروتکل https برای ارسال اطلاعات استفاده کنید و در ابتدای آدرس وبسایت به جای http نوشته شود https و نیز سعی کنید از وبسایتهایی خرید کنید و اعتماد کنید که دارای نما و اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی هستند که این نماد نشانهای است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تایید به فروشگاههای اینترنتی داده میشود.
از جمله نکات دیگری که حتما باید مورد توجه قرار گیرد این است که در قسمت نوار آدرس به علامت قفل دقت کنید که نشاندهنده یک ارتباط ایمن است و معمولا به سایتهایی که از شما اطلاعات شخصی و خاصی میخواهد که اصلا نیاز و یا ضرورتی به آن نیست، اعتماد نکنید.
آمارها نشان میدهد بیشتر کلاهبرداریهای اینترنتی مربوط به سوء استفاده از کارتهای بانکی برای خرید است؛ اصولا تمام جرائم دنیای فیزیکی در دنیای مجازی هم وجود داشته و اتفاق میافتد که یکی از این جرائم، کلاهبرداریهای بزرگ از طریق کارتهای بانکی است که هم در دنیای واقعی و هم در دنیای مجازی بسیار اتفاق میافتد.
بردن مال دیگران با استفاده از ابزارهای اینترنتی و سیستمهای کامپیوتری که صرفاً محدود به استفاده از اینترنت و کامپیوتر نمیشود، کلاهبرداری اینترنتی نام دارد که اشکال مختلفی دارد؛ یکی از این شکلها، خرید و فروشهای اینترنتی است که در این خرید و فروش، فروشنده از غیرقانونی بودن کار و کالایش اطلاع دارد و از طریق فروش اینترنتی از خریدار مبلغی را دریافت میکند و یا اطلاعات بانکی خریدار را به سرقت میبرد.
یک نوع دیگر این کلاهبرداریها فیشینگ نام دارد که از ایمیل برای آشکار کردن دادههای شخصی استفاده میشود و لینک به ظاهر مجاز را برای فرد ارسال میکند و افراد با کلیک بر روی لینک داخل سایت شده و اطلاعات حسابشان را وارد میکنند.
کلاهبرداری اسمیشینگ هم با استفاده از پیامک صورت میگیرد و از شخص درخواست میشود تا با شماره خاصی تماس بگیرد. برای مثال گفته میشود که برای پشتیبانی از شماره حسابتان با این شماره تماس بگیرید و یا وارد وبسایتی شوید که آلوده است و البته این روش از کلاهبرداری را در سالهای قبل بسیار شاهد بودیم که ادعا میشد گنج و زیرخاکی وجود دارد که میتوانید صاحب آن باشید و فرد را وسوسه میکرد که پیگیر شود.
شکل آخر از کلاهبرداریهای اینترنتی ویشینگ نام دارد که بیشباهت با اسمیشینگ نبوده و در این شکل نیز قربانی یک ایمیل صوتی دریافت میکند که از این روش در حال حاضر کمتر استفاده میشود.