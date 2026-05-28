شباهت به ترامپ، جان بوفالوی بنگلادشی را خرید
به گفته یک مقام وزارت کشور بنگلادش، یک گاومیش آلبینو نادر در بنگلادش که به دلیل موهای طلایی و خاصش به «دونالد ترامپ» معروف شده، پس از مداخله لحظه آخری دولت، از قربانی شدن در عید قربان نجات یافت.این حیوان تقریباً ۷۰۰ کیلوگرمی برای ذبح فروخته شده بود اما مقامها بعد از پدیده شدن آن به دلیل شباهت مذکور، با ذکر نگرانیهای امنیتی مانع این اقدام شدند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ صلاحالدین احمد، وزیر کشور بنگلادش، دستور داد که پول خریدار بازگردانده و حیوان به باغ وحش ملی داکا منتقل شود.
یک مقام این وزارتخانه گفت «در آخرین لحظه، به دلیل نگرانیهای امنیتی و سطح غیرمعمول علاقه عمومی، تصمیم به قربانی نشدن این حیوان گرفته شد».
این گاومیش بعد از انتشار تصاویرش در فضای مجازی، به سرعت به یک کنجکاوی سراسری تبدیل شد و جمعیت زیادی شامل بازدیدکنندگانی از مسیرهای دور در مزرعه جمع شدند تا آن را از نزدیک ببینند.
صاحب مزرعه گفت که این نام را برادر کوچکترش که متوجه این شباهت شد، روی این حیوان گذاشت.گاومیشهای آلبینو در بنگلادش کمیاب و بخاطر رنگ روشنشان متمایز هستند.