شباهت به ترامپ، جان بوفالوی بنگلادشی را خرید

یک بوفالوی نادر در بنگلادش که به‌خاطر چتری بلوندش «دونالد ترامپ» لقب گرفته، پس از وایرال‌شدن تصاویرش، با دستور دولت از قربانی عید قربان معاف و به باغ‌وحش منتقل شد.
به گفته یک مقام وزارت کشور بنگلادش،‌ یک گاومیش آلبینو نادر در بنگلادش که به دلیل موهای طلایی و خاصش به «دونالد ترامپ» معروف شده، پس از مداخله لحظه آخری دولت، از قربانی شدن در عید قربان نجات یافت.این حیوان تقریباً ۷۰۰ کیلوگرمی برای ذبح فروخته شده بود اما مقام‌ها بعد از پدیده شدن آن به دلیل شباهت مذکور، با ذکر نگرانی‌های امنیتی مانع این اقدام شدند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛  صلاح‌الدین احمد، وزیر کشور بنگلادش، دستور داد که پول خریدار بازگردانده و حیوان به باغ وحش ملی داکا منتقل شود.

یک مقام این وزارتخانه گفت «در آخرین لحظه، به دلیل نگرانی‌های امنیتی و سطح غیرمعمول علاقه عمومی، تصمیم به قربانی نشدن این حیوان گرفته شد».

این گاومیش بعد از انتشار تصاویرش در فضای مجازی، به سرعت به یک کنجکاوی سراسری تبدیل شد و جمعیت زیادی شامل بازدیدکنندگانی از مسیرهای دور در مزرعه جمع شدند تا آن را از نزدیک ببینند.

صاحب مزرعه گفت که این نام را برادر کوچکترش که متوجه این شباهت شد، روی این حیوان گذاشت.گاومیش‌های آلبینو در بنگلادش کمیاب و بخاطر رنگ روشنشان متمایز هستند.  

ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
حیفه که این حیوان زبان بسته بی آزار به ترامپ دروغگوی پست و جنایتکار شبیه بشه .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
فردا میگه من حتی تصویرم نجاتبخشه
ناشناس
United States of America
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
تصمیم دولت بنگلادش در حفظ این گاو در باغ وحش بسیار خردمندانه بوده است.
ناشناس
United States of America
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
اگر پرزیدنت ترامپ یک جان دار را از مرگ نجات داده باشد این گاو است.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
تنهاکارمثبتی که جانی چاقو کش نیویورکی در عمر ننگین ش قبل از مرگ انجام داد. همین بوده.
