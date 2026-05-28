آمریکا تجاوز نظامی به بندرعباس را برعهده گرفت
بعد از انتشار گزارشهایی مبنی بر شنیدهشدن صدای چند انفجار در شهر «بندرعباس» در جنوب ایران، آمریکا مسئولیت تجاوز نظامی را برعهده گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مقامهای آمریکایی بامداد پنجشنبه ادعا کردند که ارتش این کشور «عملیاتی دفاعی» را علیه اهدافی در جنوب ایران انجام داده است.
خبرگزاری «رویترز» به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: «ارتش آمریکا حملات هوایی جدیدی را علیه یک سایت نظامی ایران انجام داد که تهدیدی برای نیروها و ناوبری ما در تنگه هرمز محسوب میشد».
این مقام آمریکایی که نامش فاش نشد، به رویترز گفت: «ارتش آمریکا پهپادهای ایرانی را که تهدیدی برای نیروهای ما و ترافیک دریایی تجاری بودند، سرنگون کرد».
رسانههای آمریکایی همچنین به نقل از این منابع گزارش دادند: «ایالات متحده برای محافظت از منافع منطقهای خود اقدام خواهد کرد و این بر آتشبس تأثیری ندارد».
همزمان وبگاه «فلایترادار۲۴» گزارش داد که، هواپیماهای آواکس، سوخترسان و جنگندههای نیروی هوایی آمریکا هماکنون بر فراز خلیج فارس فعال هستند و فرستندههای آنها خاموش است.ساعتی پیش بود که منابع محلی از شنیدهشدن صدای انفجارهایی در بندرعباس و فعالیت سامانههای پدافند هوایی خبر داده بودند.