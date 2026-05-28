راهکارهای سریع و ساده برای درمان نفخ
بسیاری از درمانهای خانگی میتوانند به کنترل درد و ناراحتی ناشی از نفخ شکم کمک کنند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ برخی راهکارها که برای درمان سریع نفخ موثرند، عبارتند از:
پیاده روی: فعالیت فیزیکی میتواند به حرکت مرتب رودهها و در نهایت خروج گاز اضافی و مدفوع کمک کند. در صورتی که فرد به یبوست دچار باشد، پیاده روی میتواند نقش مهمی در رهایی از گاز تجمع یافته و تخلیه رودهها داشته باشد.
حالات مختلف یوگا: برخی از حالات مختلف یوگا میتواند عضلات شکم را به گونهای تغییر وضعیت دهد که باعث خروج گاز اضافی از روده و کاهش نفخ شود. از جمله این حالات میتوان به حالت بچه، کودک خوشحال و چمباتمه اشاره کرد.
قرص نعناع: اسانس نعناع میتواند برای رفع سوء هاضمه و گازهای گوارشی مفید باشد. این قرصها معمولا تحت عنوان درمان علائم سندرم روده تحریک پذیر (IBS) به فروش میرسند، اما میتوان از آنها به منظور رفع نفخ نیز استفاده کرد. قرصهای نعناع با آرام کردن ماهیچههای روده باعث حرکت موثرتر گاز و مدفوع در روده میشوند. توجه داشته باشید افراد مبتلا به سوزش سر دل و رفلاکس، نباید این قرصها را مصرف کنند.
داروهای ضد نفخ: قرصها و شربتهای سایمتیکون ضد نفخ بوده و میتوانند به حرکت هوای اضافی و خروج آنها از دستگاه گوارش کمک کنند. اما لازم است این داروها را بر اساس دستورالعملهای موجود روی دارو یا نسخه پزشک مصرف کنید.
ماساژ شکمی: ماساژ شکم میتواند به حرکت رودهها کمک کند. این ماساژ به ویژه در صورتی که در مسیر روده بزرگ باشد مفیدتر است. البته توجه داشته باشید در صورتی که ماساژ باعث درد شد آن را بلافاصله متوقف کنید.
اسانسها: مطالعهای در سال ۲۰۱۶ اثربخشی مکملهای حاوی ترکیبی از اسانسهای رازیانه و کورکومین را در ۱۱۶ فرد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر خفیف تا متوسط نشان داد. به شکلی که بعد از ۳۰ روز این افراد کاهش و بهبود علائم خود را از جمله نفخ و درد شکمی گزارش دادند. اما توجه داشته باشید که پیش از استفاده از اسانسها با پزشک خود مشورت کنید چرا که ممکن است برخی فرمولها سمی بوده یا تداخلات دارویی ایجاد کنند.
حمام گرم، دوش گرفتن و تمدد اعصاب: گرمای حمام میتواند به تسکین درد شکمی منجر شود. استراحت و تمدد اعصاب نیز به کاهش استرس و بهبود عملکرد دستگاه گوارش و در نتیجه کاهش نفخ کمک میکند.