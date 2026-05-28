گسترش موج گرما در آخر هفته، شمال کشور به ویزه استان‌های گلستان و مازندران گرمای ناهنجاری بین ۴۰ تا ۴۸ درجه بالای صفر تجربه خواهند کرد.
هشدار به مسافران شمال برای گرمای شدید + نقشه دمایی

به گزارش تابناک به نقل از هواشناسی، با هجوم موج گرما در شمال کشور (بیشتر در گلستان و  شرق مازندران) طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفتم و هشتم خردادماه، گرمای ناهنجاری بین ۴۰ تا ۴۸ درجه بالای صفر تجربه خواهند کرد.

بنا بر این گزارش، در غرب و شمال غرب هوای خنک خواهند داشت ولی در بقیه مناطق خبری از هوای خنک نیست.

دمای پایتخت در آخر هفته ۳۶ الی ۳۷ درجه سانتی گراد خواهد رفت.

در این باره به مسافرانی که قصد سفر به ویژه به استان های شمالی کشور را دارند توصیه می شود خود را برای یک سفر کاملا تابستانی مهیا کنند.

رخنه توده هوای خنک از عصر جمعه و روز شنبه 

در این حال از اواخر وقت روز جمعه با ورود جریانات غربی شاهد افت دما خواهیم بود. با این روند اوایل هفته آینده هوای خنک‌تر از نرمال در نیمه غربی کشور حکمفرما خواهد شد.

