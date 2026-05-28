علائم مصرف بیش از حد کافئین را بشناسید

انرژی پایدار فقط از قهوه نمی‌آید؛ خواب کافی، تغذیه سالم و مدیریت استرس هنوز مهم‌ترین منابع انرژی بدن هستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ این روز‌ها بعضی از چهره‌های مشهور با سفارش‌های عجیب قهوه خبرساز شده‌اند. پدرو پاسکال و نیک جوناس هر دو نوشیدنی‌هایی سفارش می‌دهند که حدود ۶ شات قهوه غلیظ دارند؛ چیزی که برای خیلی‌ها مقدار بسیار زیادی کافئین محسوب می‌شود.

۶ شات قهوه یعنی چقدر کافئین؟

هر شات قهوه غلیظ تقریباً ۶۳ میلی‌گرم کافئین دارد؛ بنابراین ۶ شات تقریباً برابر است با ۳۷۸ میلی‌گرم کافئین.

طبق توصیه‌های تغذیه‌ای، حداکثر مقدار نسبتاً ایمن کافئین برای بیشتر بزرگسالان سالم حدود ۴۰۰ میلی‌گرم در روز است.

پس این نوشیدنی تقریباً نزدیک مرز بالای مصرف روزانه قرار می‌گیرد.

آیا این مقدار خطرناک است؟

برای بعضی افراد ممکن است مشکلی ایجاد نکند، اما برای خیلی‌ها می‌تواند بیش از حد باشد؛ مخصوصاً اگر در طول روز:

چای

نوشابه انرژی‌زا

شکلات

مکمل‌های ورزشی

یا قهوه بیشتر

مصرف کنند.

بدن هر فرد واکنش متفاوتی به کافئین دارد.

علائم مصرف بیش از حد کافئین

اگر کافئین زیاد مصرف شود ممکن است این علائم ظاهر شوند:

تپش قلب

اضطراب

لرزش دست

تهوع

سردرد

بی‌خوابی

بی‌قراری

نامنظم شدن ضربان قلب

افرادی که اضطراب، فشار خون بالا یا مشکلات خواب دارند معمولاً حساس‌تر هستند.

آیا قهوه فواید هم دارد؟

بله، مصرف متعادل قهوه می‌تواند فوایدی داشته باشد:

افزایش تمرکز

کاهش خستگی

بهبود عملکرد ورزشی

کمک به هوشیاری ذهن

کاهش التهاب

و کاهش خطر دیابت نوع دو در برخی پژوهش‌ها

به‌خصوص اگر قهوه بدون شکر زیاد مصرف شود.

چرا این مدل نوشیدنی محبوب شده؟

افراد مشهور معمولاً:

برنامه کاری فشرده دارند

کم‌خوابی را تجربه می‌کنند

سفر‌های زیاد دارند

و به دنبال انرژی سریع هستند.

اما چیزی که برای یک بازیگر یا خواننده جواب می‌دهد، لزوماً برای همه مناسب نیست.

بهترین روش مصرف کافئین

متخصصان معمولاً پیشنهاد می‌کنند:

مصرف کافئین متعادل باشد

به‌جای مقدار زیاد یک‌باره، در طول روز تقسیم شود

نزدیک خواب مصرف نشود

و انرژی اصلی از خواب خوب، تغذیه مناسب و فعالیت بدنی تأمین شود

جمع‌بندی

۶ شات قهوه غلیظ از نظر عددی هنوز در محدوده نسبتاً مجاز کافئین قرار می‌گیرد، اما برای بسیاری از افراد مقدار زیادی محسوب می‌شود.

اگر بعد از قهوه احساس:

اضطراب

تپش قلب

بی‌خوابی

یا بی‌قراری

دارید، احتمالاً بدن شما به کافئین کمتری نیاز دارد.