پیام نیچیروان بارزانی به رهبر معظم انقلاب

نیچیروان بارزانی رئیس اقلیم کُردستان عراق به مناسبت عید سعید قربان در پیام‌های جداگانه‌ای به حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و همچنین ملتِ عزیز ایران تبریک گفت.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در متن پیام تبریک عید سعید قربان که توسط نیچیروان ادریس بارزانی رئیس اقلیم کُردستان عراق به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآمده، نوشته شده است: فرارسیدن عید سعید قربان را صمیمانه به جنابعالی و ملت برادرمان ایران، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال مسالت دارم که این عید فرخنده؛ برای جنابعالی، توأم با خیر و برکت، سلامتی و توفیقِ روزافزون و همچنین برای ملتِ دوست و شریفِ ایران، نویدبخش آرامش، رفاه، پیشرفت، سرافرازی و روزافزونی هرچه بیشتر باشد.

در ادامه این پیام تبریک نیچیروان بارزانی آمده است: ما روابط تاریخی میان اقلیم کُردستان عراق و ملتِ بزرگوار ایران را گرامی می‌داریم و امیدواریم که همکاری‌ها و روابط دوجانبه در عرصه‌های مختلف، در راستای منافع متقابل و تقویتِ ثبات منطقه، بیشتر از گذشته گسترش یابد.

رئیس اقلیم کُردستان در ادامه این پیام می‌افزاید: در این ایام فرخنده، از خداوند بزرگ؛ خواهانیم که صلح و ثبات بر منطقه ما حاکم شود، جنگ‌ها و درگیری‌ها پایان یابد و امنیت و آسایش را برای ملت‌های منطقه به همراه داشته باشد.

در بخش پایانی پیام تبریک بارزانی آمده است: توفیقاتِ روزافزون جنابعالی و سربلندی ملتِ عزیز ایران را آرزومندم.

