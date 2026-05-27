نروژ زیر چتر هستهای فرانسه قرار میگیرد
به گزارش تابناک به نقل از رویترز، این تصمیم برای نروژ اهمیت زیادی دارد، زیرا این کشور همواره از کشورهای «آتلانتیکگرا» محسوب میشد؛ یعنی کشوری که امنیت خود را در همسویی نزدیک با واشنگتن میدید.
استوره عصر چهارشنبه به پاریس سفر کرد تا با «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه دیدار کرده و توافقنامه دفاعی جدیدی با فرانسه امضا کند. این توافق شامل پیوستن نروژ به ابتکار هستهای تحت رهبری فرانسه نیز میشود.
استوره به خبرگزاری NTB گفت: «ما این اقدام را با توجه به وضعیت امنیتی اروپا انجام میدهیم؛ از جمله تسلیح مجدد گسترده روسیه بهویژه در حوزه هستهای، و همچنین جنگ تمامعیاری که علیه یک کشور دیگر اروپایی به راه انداخته است.»
استوره تاکید کرد که در زمان صلح، هیچ سلاح هستهای در خاک نروژ مستقر نخواهد شد.
نروژ، کشوری با جمعیتی حدود ۵.۶ میلیون نفر عضو ناتو است اما عضو اتحادیه اروپا نیست و در شمالگان با روسیه مرز مشترک دارد.
فرانسه در ماه مارس پیشنهاد داده بود که چتر هستهای خود را به دیگر کشورهای اروپایی گسترش دهد؛ اقدامی که در عمل به این معناست که هرگونه حمله به نروژ میتواند واکنش هستهای فرانسه را در پی داشته باشد.
نروژ تازهترین کشوری است که تحت حمایت هستهای فرانسه قرار میگیرد؛ پیش از این، لهستان و لیتوانی - که هر دو با روسیه مرز مشترک دارند - نیز به این سازوکار پیوسته بودند.
بر اساس آمار «فدراسیون دانشمندان آمریکایی»، روسیه و آمریکا هر کدام بیش از ۵ هزار کلاهک هستهای در اختیار دارند. چین حدود ۵۰۰ کلاهک، فرانسه ۲۹۰ و انگلیس ۲۲۵ کلاهک هستهای دارند.