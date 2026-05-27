نماینده ولی‌فقیه در سپاه گفت: نقشه دشمن این است که ما را مقابل هم بگذارد.

به گزارش تابناک، حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی‌فقیه در سپاه در گفت‌وگویی اظهارداشت: «هم کسانی که مذاکره نمی‌پسندند و هم کسانی که مذاکره را یک مبارزه می‌دانند بدانند که دشمن می‌خواهد ما را درگیر مسائل داخلی کند.

اختلاف‌نظر همیشه وجود دارد اما وقتی فرمانده بالادستی یک فرمانده واحد است همه از او فرمان می‌برند.»

نماینده ولی‌فقیه در سپاه همچنین گفت: در طول جنگ می‌توانستیم اقدامات سنگین‌تری علیه آمریکا در منطقه انجام دهیم اما چون مردم خاورمیانه آسیب می‌دیدند رهبری موافقت نکردند.

وی تأکید کرد: مذاکره‌کنندگان بدانند که نماینده یک امت برنده‌اند.