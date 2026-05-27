صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قتل خواهر به خاطر تصاحب میراث خانوادگی

پلیس گیلان از کشف ابعاد تازه‌ای از قتل زن جوان در آرامستان لاهیجان خبر داد و اعلام کرد: برادر مقتول به انگیزه تصاحب میراث خانوادگی و با همکاری ۴ همدست، خواهر خود را به قتل رسانده است.
کد خبر: ۱۳۷۵۴۰۴
| |
2790 بازدید
|
۳

قتل خواهر به خاطر تصاحب میراث خانوادگی

به گزارش تابناک به نقل از مهر، درپی تیراندازی و قتل زن جوان در آرامستان آقا سید مرتضی لاهیجان ، رسیدگی به این پرونده در دستور کار ویژه پلیس قرار گفت و در بررسی اولیه نقش اختلاف خانوادگی در وقوع آن برای پلیس آشکار شد.

بررسی‌های فنی و تکمیلی پلیس نیز زوایای جدیدی از این پرونده را آشکار کرد! برادر به انگیزه تصاحب میراث خانوادگی، با استفاده از سلاح گرم و برنامه ریزی قبلی و با همکاری چند نفر از همدستانش با صحنه سازی و سپس شلیک و قتل خواهر خود از صحنه متواری شد.

در این راستا روز گذشته با اطلاعات و سرنخ های بدست آماده، پلیس آگاهی استان در اقدامی عملیاتی و ضربتی موفق شد ۴نفر از عوامل مرتبط با این جنایت شامل راننده خودرو و ۳ نفر دیگر که به اشکال مختلف همدستی با قاتل را برعهده داشتند، را دستگیر کرد. همچنین سلاح کلت به کار رفته در قتل به همراه باقی مانده فشنگ‌های نیز از مخفیگاه آنان کشف و ضبط شد.

در حال حاضر متهم اصلی پرونده (برادر مقتول) متواری است و تلاش شبانه‌روزی مأموران برای دستگیری وی با توجه به مستندات و اعترافات همدستان به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
گیلان لاهیجان قتل قتل خواهر خواهر کشی ارثیه قتل با اسلحه اختلافات خانوادگی
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قتل مادر در یک درگیری خانوادگی
جزئیات تعرض و قتل فجیع کودک ۱۱ ساله
قتل زن جوان مسافر پس از اقدام غیراخلاقی
دستور اجازه قصاص قاتل خبرنگار ایرنا صادر شد
قتل پسر دانشجو به تصور آدم فروشی
قتل همسر به خاطر رابطه پنهانی با همکار
نجات دختر جوان از مرگ حتمی در قتل ناموسی
قتل عام خانواده عمو بر سر ارثیه
ماجرای قتل برادرزن به دست داماد فراری
دستگیری مرد آبادانی در صحنه قتل خواهر
قتل داماد با شلیک برادرزن در کرمانشاه
مرگ خواهر تهرانی در شلیک ناخواسته برادر
خواهرکشی در یوسف‌آباد تهران /جزئیات جنایت خانوادگی
قتل فجیع اعضای خانواده به دست داماد ۵۲ ساله
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
4
پاسخ
ذات این مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
2
پاسخ
چقدر بی شعور ! خواهرت را بکشی به خاطر پول !!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
2
پاسخ
یکی توی فامیل ما بود که خواهرانش بهش وکالت دادند که خانه پدر را بفروشد و پولش را تقسیم کند
او خانه را فروخت و برای خودش یک آپارتمان بزرگ خرید
استدلالش این بود که اگر تقسیم می کردم هیچ کدام با سهم خودمان صاحب خانه مناسب نمی شدیم
ولی اینطوری من اقلا از مستاجری نجات پیدا کردم و راحت زندگی می کنم
زندگی در آپارتمان کوچک مثل خانه مرغ را دوست ندارم !!
جالب اینکه انتظار داشت خواهر ها با کادو بیایند سر خانه ای !
می گفت خواهر باید خوبی برادرش را بخواهد وگرنه اگر سر به تنش نباشه بهتره !
الان 15 ساله که با کل خانواده قهره !
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lnw
tabnak.ir/005lnw