قتل خواهر به خاطر تصاحب میراث خانوادگی
به گزارش تابناک به نقل از مهر، درپی تیراندازی و قتل زن جوان در آرامستان آقا سید مرتضی لاهیجان ، رسیدگی به این پرونده در دستور کار ویژه پلیس قرار گفت و در بررسی اولیه نقش اختلاف خانوادگی در وقوع آن برای پلیس آشکار شد.
بررسیهای فنی و تکمیلی پلیس نیز زوایای جدیدی از این پرونده را آشکار کرد! برادر به انگیزه تصاحب میراث خانوادگی، با استفاده از سلاح گرم و برنامه ریزی قبلی و با همکاری چند نفر از همدستانش با صحنه سازی و سپس شلیک و قتل خواهر خود از صحنه متواری شد.
در این راستا روز گذشته با اطلاعات و سرنخ های بدست آماده، پلیس آگاهی استان در اقدامی عملیاتی و ضربتی موفق شد ۴نفر از عوامل مرتبط با این جنایت شامل راننده خودرو و ۳ نفر دیگر که به اشکال مختلف همدستی با قاتل را برعهده داشتند، را دستگیر کرد. همچنین سلاح کلت به کار رفته در قتل به همراه باقی مانده فشنگهای نیز از مخفیگاه آنان کشف و ضبط شد.
در حال حاضر متهم اصلی پرونده (برادر مقتول) متواری است و تلاش شبانهروزی مأموران برای دستگیری وی با توجه به مستندات و اعترافات همدستان به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.
او خانه را فروخت و برای خودش یک آپارتمان بزرگ خرید
استدلالش این بود که اگر تقسیم می کردم هیچ کدام با سهم خودمان صاحب خانه مناسب نمی شدیم
ولی اینطوری من اقلا از مستاجری نجات پیدا کردم و راحت زندگی می کنم
زندگی در آپارتمان کوچک مثل خانه مرغ را دوست ندارم !!
جالب اینکه انتظار داشت خواهر ها با کادو بیایند سر خانه ای !
می گفت خواهر باید خوبی برادرش را بخواهد وگرنه اگر سر به تنش نباشه بهتره !
الان 15 ساله که با کل خانواده قهره !