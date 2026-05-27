گفتگوی عراقچی با وزرای خارجه نیوزلند و فرانسه

وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با وزرای خارجه نیوزلند و فرانسه با ایشان گفت‌وگو کرد.
به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی صبح امروز چهارشنبه با وینستون پترز وزیر امور خارجه نیوزلند راجع به موضوعات دوجانبه و آخرین تحولات منطقه ای و روندهای مرتبط با دیپلماسی با هدف خاتمه جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو و رایزنی کرد.

همچنین عصر امروز چهارشنبه سید عباس عراقچی و ژان نوئل بارو وزرای امور خارجه ایران و فرانسه طی یک گفتگوی تلفنی در خصوص موضوعات دوجانبه، آخرین تحولات منطقه‌ای و روندهای جاری دیپلماتیک با هدف خاتمه دائمی جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران  رایزنی و تبادل نظر کردند.

 

عباس عراقچی وزیر امور خارجه گفتگوی تلفنی نیوزلند فرانسه ایران آمریکا مذاکره تنگه هرمز توافق غنی سازی
