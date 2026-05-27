گفتگوی عراقچی با وزرای خارجه نیوزلند و فرانسه

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی صبح امروز چهارشنبه با وینستون پترز وزیر امور خارجه نیوزلند راجع به موضوعات دوجانبه و آخرین تحولات منطقه ای و روندهای مرتبط با دیپلماسی با هدف خاتمه جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو و رایزنی کرد.

همچنین عصر امروز چهارشنبه سید عباس عراقچی و ژان نوئل بارو وزرای امور خارجه ایران و فرانسه طی یک گفتگوی تلفنی در خصوص موضوعات دوجانبه، آخرین تحولات منطقه‌ای و روندهای جاری دیپلماتیک با هدف خاتمه دائمی جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران رایزنی و تبادل نظر کردند.