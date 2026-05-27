عبور ۲۳ کشتی از تنگه هرمز با هماهنگی نیروی دریایی سپاه
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اعلام اینکه طی شبانه روز گذشته ۲۳ فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینر بر و سایر کشتی های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند تاکید کرد: کنترل هوشمند تنگه هرمز به طور مستمر و صلابت و اقتدار در حال انجام است.
کد خبر: ۱۳۷۵۳۹۸| |
772 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۳ فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینر بر و سایر کشتی های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.
نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: خلیج فارس یک پهنه آبی متعلق به مسلمانان کشورهای منطقه بوده و تجاوز و شرارت های ارتش تروریست امریکایی مهمترین دلیل ناامنی آن در این ایام است. کنترل هوشمند تنگه هرمز به طور مستمر و صلابت و اقتدار در حال انجام است.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟