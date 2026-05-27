عبور ۲۳ کشتی از تنگه هرمز با هماهنگی نیروی دریایی سپاه

به گزارش تابناک به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۳ فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینر بر و سایر کشتی های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: خلیج فارس یک پهنه آبی متعلق به مسلمانان کشورهای منطقه بوده و تجاوز و شرارت های ارتش تروریست امریکایی مهمترین دلیل ناامنی آن در این ایام است. کنترل هوشمند تنگه هرمز به طور مستمر و صلابت و اقتدار در حال انجام است.