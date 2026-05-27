تهدید همزمان ترامپ علیه ایران و عمان!

ترامپ در نشست کابینه ضمن تهدید ایران گفت: هنوز به توافقی درباره ایران نرسیده‌ایم و من راضی نیستم اگر به توافق نرسیم شاید برگردیم و کار را تمام کنیم.... کشور عمان را هم نابود می‌کنیم!
تهدید همزمان ترامپ علیه ایران و عمان!

 

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نشست کابینه در کاخ سفید درباره چشم انداز توافق با ایران مدعی شد: ایران قصد انجام معامله را دارد. ما هنوز به توافقی درباره ایران نرسیده‌ایم و من  راضی نیستم.

وی افزود: ایران می‌خواهد به توافق برسد و فکر نمی‌کنم گزینه دیگری داشته باشد.

ترامپ: کشور عمان را هم نابود می‌کنیم!

در ادامه ترامپ با اشاره به وضعیت تنگه هرمز مدعی شد: ما به نفت نیاز نداریم؛ ما به تنگه‌ها نیاز نداریم؛ ما به هیچ چیز نیاز نداریم

وی گفت: تنگه‌ها به روی همه باز خواهند بود و تحت کنترل هیچ‌کس نخواهند بود. ما بر آن‌ها نظارت خواهیم کرد.

رئیس جمهور آمریکا که از همراهی عمان با جمهوری اسلامی ایران در قبال تنگه هرمز به شدت عصبانی است افزود: عمان هم مانند بقیه رفتار خواهد کرد، در غیر این صورت مجبور خواهیم شد آن‌ها را نابود کنیم.

ادامه تناقض گویی‌های ترامپ درباره ایران

ترامپ در ادامه ضد و نقیض گویی‌ها درباره مذاکرات با ایران گفت: درباره هیچ‌گونه کاهش تحریم‌ها یا دادن پول صحبت نمی‌کنیم. 

وی افزود: ما کنترل پولی را در دست داریم که آن‌ها ادعا می‌کنند متعلق به آن‌هاست. ما کنترل آن پول را حفظ خواهیم کرد.وقتی ایرانی‌ها به‌درستی رفتار کردند و کار درست را انجام دادند، به آن‌ها اجازه خواهیم داد پول‌شان را در اختیار داشته باشند.

عربستان، امارات و قطر سازش با اسرائیل را بدهکار ما هستند

ترامپ در ادامه نشست کابینه در کاخ سفید  افزود که  می‌خواهد عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و دیگران به پیمان ابراهیم (پیمان سازش) بپیوندند.

او گفت: آن‌ها در این زمینه به ما بدهکار هستند.

بلوف زنی تکراری ترامپ درباره ایران

رئیس‌جمهور آمریکا درباره ایران مدعی شد: این تغییر رژیم است. یک رژیم از بین رفته، رژیم دیگری از بین رفته، و ما با بخش‌هایی از رژیم سوم سروکار داریم.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
10
17
پاسخ
قمارباز احمق متوهم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
100هزار مین در تنگه هرمز بریزید و
شرط ورود به مذاکرات را
وصول 100 میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران اعلام کنید.
والسلام
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
7
16
پاسخ
روی سخنان این ابله کودک آزار و کودک خور زیاد حساب باز نکنید فقط با زور به راه می آید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
3
13
پاسخ
اگر به نقشه دقت کنید بخش جنوبی خلیج فارس که متعلق به عمان است با سرزمین اصلی کشور عمان فاصله دارد یعنی یک بخش جدا شده از سرزمین اصلی عمان می‌باشد. حالا فرض کن آمریکا این بخش را اشغال کند یا با عمان معامله کند، چه فاجعه‌ای خواهد شد ؟
ممل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
11
4
پاسخ
پس که اینطور
فرهاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
13
22
پاسخ
بنده خدا اصلأ حالش خوب نیست . دیگه خودشم نمیفهمه چی میگه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
10
14
پاسخ
مردک دیوانه‌. ایران گردنت رو شکسته و اینها هم فقط جفتک انداختن است . هر غلطی که می‌تونستی کردی و شکست خوردی . اینو تمام دنیا می‌دونن . پایان آمریکا استارت خورده . به ابرقدرت جدید دنیا احترام بگذار .
حسینی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
8
پاسخ
کسی میدونه اینهایی که منفی میدن فازشون چیه!؟
