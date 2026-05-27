صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شرط جدی ایران برای امضای توافق نهایی

یک رسانه انگلیسی شرط ایران برای توافق را آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۷۵۳۹۱
| |
10298 بازدید
|
۲

شرط جدی ایران برای امضای توافق نهایی

به گزارش تابناک به نقل از تلگراف، ایران به میانجیگران قطری گفته است که تنها در صورتی با ایالات متحده توافق صلح امضا خواهد کرد که ۲۴ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شود، به طوری که نیمی از آن بلافاصله پس از اعلام تفاهم‌نامه و ۱۲ میلیارد دلار باقیمانده ظرف ۶۰ روز آزاد شود.

قالیباف، رئیس مجلس ایران و عراقچی، وزیر امور خارجه، این درخواست را در مذاکرات اخیر در دوحه با مقامات قطری مطرح کردند و تأکید کردند که بدون دسترسی به وجوه مسدود شده «هیچ مذاکره‌ای امکان‌پذیر نیست».

گفتنی است، دارایی‌های مسدود شده، که عمدتاً درآمدهای نفت و گاز تحت تحریم‌های ایالات متحده محدود شده‌اند، در چندین کشور از جمله کره جنوبی، قطر، عراق، ژاپن، آلمان، ترکیه، بحرین و لوکزامبورگ نگهداری می‌شوند.

این پیشنهاد واکنش‌های منفی در میان متحدان ترامپ را برانگیخته است ، که معتقدند آزاد کردن این پول پس از بحران تنگه هرمز، عملاً به تهران پاداش می‌دهد.

میانجیگران پاکستانی و قطری در حال کار بر روی مکانیسمی هستند که ادعا می‌شود برای جلوگیری از تأمین مستقیم بودجه برنامه هسته‌ای ایران یا گروه‌های نیابتی منطقه‌ای توسط این وجوه هستند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران مذاکره توافق دارایی های بلوکه شده
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سفر قالیباف به قطر درباره امول بلوکه‌شده موفقیت‌آمیز بود
ترامپ پیش‌نویس تفاهم با ایران را به نتانیاهو هم ارائه کرد
میدل ایست آی: ایران جنگ را برده است
روبیو: میزان پیشرفت مذاکرات با ایران ارزیابی خواهد شد
ترامپ: با تحویل اورانیوم‌ها هم خبری از لغو تحریم‌ها نیست!
تهدید همزمان ترامپ علیه ایران و عمان!
ادعای تازه کاخ سفید درباره توافق با ایران
نبویان: چرا باید به رژیم شرور آمریکا تعهد بدهیم؟
گزارش سی‌ان‌ان از نگرانی آمریکایی‌ها از جنگ با ایران
جدیدترین نظرسنجی از مردم ایران در مورد مذاکرات
مذاکره ایران و عمان درباره سازوکار مدیریت تنگه هرمز
موضوع اختلافی در توافق احتمالی ایران و آمریکا چیست؟
ادعای تکراری ترامپ علیه ایران
روزنامه اسرائیلی: آمریکا تصویر پیروزی ندارد
احتمال اعلام یک‌طرفه نهایی‌شدن توافق از سوی ترامپ
هر توافق ممکن با ایران برای ترامپ تحقیرآمیز است
گره مذاکرات ایران و آمریکا در حال باز شدن است
میزان دارایی‌های مسدود شده ایران تخمین زده شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
0
5
پاسخ
یک ریال پول ازاد نمیشود
محمود
|
Iraq
|
۲۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
1
2
پاسخ
سلام پیشنهاد من اضافه کردن بند تایمردار برای انجام تعهدات فی مابین مثلا این توافق پس از امضا ۴۸ ساعت معتبر است درصورت عدم انجام تعهدات این تفاهم نامه منتفی می شود
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lnj
tabnak.ir/005lnj