شرط جدی ایران برای امضای توافق نهایی
به گزارش تابناک به نقل از تلگراف، ایران به میانجیگران قطری گفته است که تنها در صورتی با ایالات متحده توافق صلح امضا خواهد کرد که ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران آزاد شود، به طوری که نیمی از آن بلافاصله پس از اعلام تفاهمنامه و ۱۲ میلیارد دلار باقیمانده ظرف ۶۰ روز آزاد شود.
قالیباف، رئیس مجلس ایران و عراقچی، وزیر امور خارجه، این درخواست را در مذاکرات اخیر در دوحه با مقامات قطری مطرح کردند و تأکید کردند که بدون دسترسی به وجوه مسدود شده «هیچ مذاکرهای امکانپذیر نیست».
گفتنی است، داراییهای مسدود شده، که عمدتاً درآمدهای نفت و گاز تحت تحریمهای ایالات متحده محدود شدهاند، در چندین کشور از جمله کره جنوبی، قطر، عراق، ژاپن، آلمان، ترکیه، بحرین و لوکزامبورگ نگهداری میشوند.
این پیشنهاد واکنشهای منفی در میان متحدان ترامپ را برانگیخته است ، که معتقدند آزاد کردن این پول پس از بحران تنگه هرمز، عملاً به تهران پاداش میدهد.
میانجیگران پاکستانی و قطری در حال کار بر روی مکانیسمی هستند که ادعا میشود برای جلوگیری از تأمین مستقیم بودجه برنامه هستهای ایران یا گروههای نیابتی منطقهای توسط این وجوه هستند.