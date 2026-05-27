پروازهای یک فرودگاه دیگر در آسمان کشور برقرار شد

استاندار اصفهان از بازگشت تدریجی تمامی پروازهای فرودگاه شهید بهشتی به برنامه عادی خبر داد.
به گزارش تابناک، مهدی جمالی‌نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به ازسرگیری فعالیت فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان اظهار داشت: پس از بیش از ۸۰ روز وقفه که به‌دلیل خسارات ناشی از جنگ اخیر ایجاد شده بود، خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های متخصص، مهندسان و کادر عملیاتی، فرودگاه شهید بهشتی بار دیگر به مدار خدمت‌رسانی بازگشت و فعالیت‌های پروازی از سر گرفته شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمامی زیرساخت‌ها و بخش‌های فنی، عملیاتی و خدماتی فرودگاه در شرایط پایدار قرار دارد و پرواز‌هایی که مبدأ یا مقصد آنها اصفهان است، به‌تدریج در حال بازگشت به برنامه عادی خود هستند. خوشبختانه هیچ مشکلی برای انجام تردد‌های هوایی وجود ندارد و فرودگاه آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به مسافران و انشاالله بازگشت حاجیان عزیز را دارد.

استاندار اصفهان با قدردانی از تلاش نیرو‌های بازسازی و متخصصان این مجموعه گفت: همه کارکنان و نیرو‌های متعهد با روحیه‌ای جهادی و تلاش مستمر پای کار بودند تا این فرودگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن دوباره عملیاتی شود. این اتفاق نشان داد که ظرفیت فنی و تخصصی نیرو‌های داخلی تا چه اندازه توانمند و اثرگذار است.

وی با اشاره به آمادگی اصفهان برای میزبانی از گردشگران افزود: اصفهان همیشه زیبا آماده استقبال از مسافران و گردشگران است و با فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، شرایط برای سفر ایمن و آسان مهیاست. هم‌زمان با جاری شدن دوباره زاینده‌رود و بازگشت طراوت به فضای شهر، فرصت مناسبی فراهم شده تا هم‌وطنان بار دیگر زیبایی‌های نصف‌جهان را از نزدیک تجربه کنند.

اصفهان استاندار فرودگاه فرودگاه شهید بهشتی فرودگاه اصفهان پروازها برقراری پروازها
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
باعرض سلام وتشکر از زحمات کلیه عوامل ودست اندرکاران صنعت هواپیمایی کشور.
