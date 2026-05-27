پروازهای یک فرودگاه دیگر در آسمان کشور برقرار شد

به گزارش تابناک، مهدی جمالی‌نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به ازسرگیری فعالیت فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان اظهار داشت: پس از بیش از ۸۰ روز وقفه که به‌دلیل خسارات ناشی از جنگ اخیر ایجاد شده بود، خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های متخصص، مهندسان و کادر عملیاتی، فرودگاه شهید بهشتی بار دیگر به مدار خدمت‌رسانی بازگشت و فعالیت‌های پروازی از سر گرفته شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمامی زیرساخت‌ها و بخش‌های فنی، عملیاتی و خدماتی فرودگاه در شرایط پایدار قرار دارد و پرواز‌هایی که مبدأ یا مقصد آنها اصفهان است، به‌تدریج در حال بازگشت به برنامه عادی خود هستند. خوشبختانه هیچ مشکلی برای انجام تردد‌های هوایی وجود ندارد و فرودگاه آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به مسافران و انشاالله بازگشت حاجیان عزیز را دارد.

استاندار اصفهان با قدردانی از تلاش نیرو‌های بازسازی و متخصصان این مجموعه گفت: همه کارکنان و نیرو‌های متعهد با روحیه‌ای جهادی و تلاش مستمر پای کار بودند تا این فرودگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن دوباره عملیاتی شود. این اتفاق نشان داد که ظرفیت فنی و تخصصی نیرو‌های داخلی تا چه اندازه توانمند و اثرگذار است.

وی با اشاره به آمادگی اصفهان برای میزبانی از گردشگران افزود: اصفهان همیشه زیبا آماده استقبال از مسافران و گردشگران است و با فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، شرایط برای سفر ایمن و آسان مهیاست. هم‌زمان با جاری شدن دوباره زاینده‌رود و بازگشت طراوت به فضای شهر، فرصت مناسبی فراهم شده تا هم‌وطنان بار دیگر زیبایی‌های نصف‌جهان را از نزدیک تجربه کنند.