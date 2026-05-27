جدیدترین نظرسنجی از مردم ایران در مورد مذاکرات
یک پژوهشكده مطالعات و تحقيقات طبق یک نظرسنجی، نظر مردم را درباره مذاکرات جویا شده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، پژوهشكده مطالعات و تحقيقات دانشگاه جامع انقلاب اسلامی، در نظرسنجیهای اخیر خود پیرامون جنگ رمضان، از مردم در مورد مذاکره با آمریکا پرسیده است.
این نظرسنجی در اردیبهشتماه سال جاری انجام شده است.
طبق این نظرسنجی، ۲۶/۳ مردم در پاسخ به پرسش «نظر شما در مورد مذاکره با آمریکا در حال حاضر چیست؟» پاسخ «کاملا مخالف» دادهاند.
همچنین طبق این نظرسنجی ۲۲/۱ مردم مخالف مذاکرات و ۱۲/۹ نیز نظری متوسط داشتند؛ یعنی نه موافق و نه مخالف. ۲۴/۶ مردم نیز موافق مذاکرات و ۱۱/۷ کاملا موافق با مذاکرات هستند.
