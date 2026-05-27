پیامدهای نظامی توافق احتمالی ایران و آمریکا

پیامدهای نظامی توافق احتمالی ایران و آمریکا
 کانال ۱۲ اسرائیل در گزارشی به نقل از منابع مطلع اعلام کرد در صورتی که میان ایالات متحده آمریکا و ایران توافقی برای پایان دادن به درگیری‌ها حاصل شود، به مقام‌های اسرائیلی اطلاع داده شده که بلافاصله پس از امضای چنین توافقی، تمامی هواپیماهای نظامی آمریکا مستقر در فرودگاه بن‌گوریون تخلیه خواهند شد.

به گزارش  تابناک به نقل از شفقنا؛ وبگاه شبکه الجزیره نوشت: «در این گزارش آمده است که این تصمیم بخشی از سناریوهای از پیش آماده‌شده در چارچوب مدیریت پیامدهای احتمالی توافق است و هدف آن بازآرایی حضور نظامی آمریکا در منطقه پس از کاهش تنش‌ها عنوان شده است. منابع مورد اشاره تأکید کرده‌اند که این جابه‌جایی به معنای خروج کامل نیروهای آمریکایی از منطقه نیست، بلکه نوعی تغییر موقعیت و بازاستقرار تاکتیکی محسوب می‌شود».

بر اساس این اطلاعات، ناوگان هواپیماهای نظامی آمریکا طی بازه‌ای حدود ۷۲ ساعته از اسرائیل خارج شده و به پایگاه‌های هوایی در کشورهای اروپایی منتقل خواهد شد. این پایگاه‌ها به عنوان محل استقرار موقت در نظر گرفته شده‌اند تا در صورت تغییر شرایط امنیتی یا ازسرگیری درگیری‌ها، امکان بازگشت سریع این هواپیماها به فرودگاه بن‌گوریون فراهم باشد.

این گزارش همچنین می‌افزاید که چنین اقداماتی در چارچوب آماده‌سازی برای سناریوهای مختلف پس از توافق احتمالی انجام می‌شود؛ سناریوهایی که شامل کاهش سطح تنش نظامی در منطقه و در عین حال حفظ آمادگی برای واکنش سریع در صورت شکست توافق یا بازگشت درگیری‌ها است.

در همین حال، منابع اسرائیلی به نگرانی‌هایی در داخل ساختار امنیتی این رژیم اشاره کرده‌اند که به نقش حضور نظامی آمریکا در بازدارندگی منطقه‌ای مربوط می‌شود. به گفته این منابع، هرگونه تغییر در آرایش نیروهای آمریکایی می‌تواند بر موازنه امنیتی و محاسبات نظامی در منطقه تأثیرگذار باشد، به‌ویژه در شرایطی که مذاکرات میان واشنگتن و تهران همچنان در مرحله حساس قرار دارد.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که فضای سیاسی و امنیتی منطقه همچنان تحت تأثیر گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دستیابی به توافقی جدید میان آمریکا و ایران قرار دارد؛ توافقی که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر آرایش نظامی و سیاسی در خاورمیانه داشته باشد.

