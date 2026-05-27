به گزارش تابناک؛ برت اریکسون، کارشناس آمریکایی جرایم مالی و ژئوپلیتیک درباره پایان جنگ ایران و آمریکا و شکست ترامپ در پیامی نوشته است: دیگر هیچ راهی برای پیروزیِ ایالات متحده وجود ندارد و هیچ‌گونه فضاسازی یا روایت‌سازی از سوی واشنگتن هم نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد.

پایان این تراژدی از قبل رقم خورده و حالا دو چیز اجتناب‌ناپذیره:

۱. ایالات متحده جنگ با ایران را باخته و چاره‌ای ندارد، جز اینکه امتیازهای مالی بزرگی، در حد ده‌ها میلیارد دلار یا حتی بیشتر به ایران بدهد.

۲. در شرایط فعلی، انجام این کار تصمیم درستی ا‌ست.