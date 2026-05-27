چرا روی بستهبندی داروها قیمت نوشته نمیشود؟
اخیراً حذف قیمت از روی بستهبندی داروها، ابهام و سردرگمی زیادی برای بیماران ایجاد کرده است؛ مردم پیش از پرداخت هزینه، از قیمت جدید داروها اطلاع دقیقی ندارند و همین موضوع باعث شده تشخیص موارد احتمالی گرانفروشی در برخی داروخانهها نیز برای آنها دشوارتر شود.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در همین راستا، پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به شناسایی رویههای غلطی که زمینه سوءاستفاده سودجویان را فراهم کرده است، اظهار کرده است که «متأسفانه در ماههای اخیر، برخی تولیدکنندگان به دلایل نامعلوم اقدام به حذف درج قیمت مصرفکننده از روی بستهبندی داروها کردهاند. این اقدام ، شفافیت را از بین برده و فضای امنی برای دلالان و سودجویان ایجاد کرده است تا اقلام دارویی را با قیمتهای سلیقهای به مردم عرضه کنند.»
در این زمینه، دکتر محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار کرد: دارو کالایی استراتژیک و سلامتمحور است که با کالاهای مصرفی روزمره تفاوت بنیادین دارد. قیمت دارو در ایران نه بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا، بلکه بر پایه شاخصهای کارشناسیشده و مصوب تعیین میشود. در این فرآیند، بهای تمامشده تولید، هزینه تأمین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، هزینههای لجستیکی و سربار، استانداردهای کیفی و شرایط بازار بینالمللی بهعنوان مؤلفههای اصلی مدنظر قرار میگیرد.
وی افزود: مقایسه تطبیقی با قیمت کشورهای مرجع و توان پرداخت بیماران و نظام بیمهای کشور از دیگر معیارهای کلیدی در تعیین قیمت مصوب است. هدف نهایی، ایجاد تعادل میان سه محور اساسی شامل دسترسی بیماران به دارو با قیمت منطقی، پایداری زنجیره تأمین و حمایت از تولید داخل و انطباق با سیاستهای کلان حوزه سلامت و اقتصاد دارو است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید بر یکسان بودن قیمت دارو در سراسر کشور گفت: قیمت مصوب هر قلم دارو از تهران تا دورافتادهترین مناطق مرزی و کمبرخوردار، کاملاً یکسان و بدون هیچ تفاوتی است. این موضوع تضمین میکند که هیچ بیماری در کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی یا دسترسی به مراکز بزرگ، هزینه بیشتری برای داروی خود پرداخت نکند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با تشریح دلایل حذف درج قیمت از روی بستهبندی محصولات دارویی ، این تصمیم را با توجه به پیوست اطلاعات دارویی از جمله قیمت به سامانه، اقدامی منطقی در جهت ارتقای شفافیت و حفظ حقوق مصرفکنندگان دانست و با اشاره به چالشهای فنی و اقتصادی بهروزرسانی قیمت روی بستهبندیها گفت: نوسانات ارزی و تغییرات دورهای قیمت مواد اولیه، چاپ قیمت ثابت روی جعبه را در عمل با محدودیت مواجه کرده است. در چنین شرایطی، درج قیمت منسوخشده روی بستهبندی نهتنها کمکی به شفافیت نمیکند، بلکه ممکن است با ایجاد اختلاف بین قیمت درجشده و قیمت مصوب روز، موجب سردرگمی بیماران و کاهش اعتماد عمومی به شبکه توزیع دارو شود.
هاشمی با تأکید بر جایگاه سامانه تیتک بهعنوان مرجع رسمی استعلام قیمت و اصالت دارو در کشور، درباره نحوه استعلام قیمت مصوب و جدید داروها تصریح کرد: امروز هر شهروند میتواند با اسکن بارکد روی بستهبندی دارو از طریق اپلیکیشن تیتک، قیمت مصوب، تاریخ انقضا، شماره سریال ساخت و سایر اطلاعات ضروری محصول را بهصورت لحظهای دریافت کند. این سامانه روزانه پذیرای هزاران استعلام از سوی بیماران، داروخانهها و مراکز درمانی است و نقش مؤثری در رصد زنجیره تأمین و مقابله با قاچاق دارو ایفا میکند.
وی با تقدیر از ابتکار عمل برخی شرکتهای داروسازی در زمینه درج بارکدهای هوشمند و تسهیل دسترسی به اطلاعات سامانه، گفت: این شرکتها با حذف قیمت چاپی و تقویت کدهای رهگیری، گامی مؤثر در جهت تحقق دولت الکترونیک و ارتقای تجربه کاربری بیماران برداشتهاند. انتظار میرود سایر فعالان صنعت داروسازی نیز با الگوبرداری از این تجربه، در مسیر هوشمندسازی و شفافسازی اطلاعات دارویی همراهی کنند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو متعهد است با بهرهگیری از فناوریهای نوین و سامانههای پایش برخط، ضمن حفظ ثبات بازار دارو، حقوق مصرفکنندگان را بهعنوان اولویت اصلی سیاستگذاریهای خود مدنظر قرار دهد. مراجعه به سامانه تیتک بهعنوان تنها مرجع رسمی استعلام قیمت دارو، تضمینکننده پرداخت هزینه مصوب توسط بیماران و گامی مهم در جهت دسترسی مطمئن به اطلاعات سلامت است.
واگر بعد از استعلام فهمیدیم داروخانه ای داروی گران به ما داد چه کنیم؟ پس بدهیم و به داروخانه ی بعدی برویم؟
قبل از خرید قیمت بگیریم؟
دارو باید محکمترین کنترلها را داشته باشید. گرانی دارو و گرانفروشی داروخانه ها قابل تحمل نیست