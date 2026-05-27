چرا روی بسته‌بندی دارو‌ها قیمت نوشته نمی‌شود؟

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره علت حذف قیمت از روی بسته بندی دارو‌ها و نحوه استعلام قیمت دارو‌ها توضیح داد.
اخیراً حذف قیمت از روی بسته‌بندی داروها، ابهام و سردرگمی زیادی برای بیماران ایجاد کرده است؛ مردم پیش از پرداخت هزینه، از قیمت جدید داروها اطلاع دقیقی ندارند و همین موضوع باعث شده تشخیص موارد احتمالی گران‌فروشی در برخی داروخانه‌ها نیز برای آن‌ها دشوارتر شود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در همین راستا، پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به شناسایی رویه‌های غلطی که زمینه سوءاستفاده سودجویان را فراهم کرده است، اظهار کرده است که «متأسفانه در ماه‌های اخیر، برخی تولیدکنندگان به دلایل نامعلوم اقدام به حذف درج قیمت مصرف‌کننده از روی بسته‌بندی داروها کرده‌اند. این اقدام ، شفافیت را از بین برده و فضای امنی برای دلالان و سودجویان ایجاد کرده است تا اقلام دارویی را با قیمت‌های سلیقه‌ای به مردم عرضه کنند.»

در این زمینه، دکتر محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار کرد: دارو کالایی استراتژیک و سلامت‌محور است که با کالاهای مصرفی روزمره تفاوت بنیادین دارد. قیمت دارو در ایران نه بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا، بلکه بر پایه شاخص‌های کارشناسی‌شده و مصوب تعیین می‌شود. در این فرآیند، بهای تمام‌شده تولید، هزینه تأمین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های لجستیکی و سربار، استانداردهای کیفی و شرایط بازار بین‌المللی به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی مدنظر قرار می‌گیرد.

وی افزود: مقایسه تطبیقی با قیمت کشورهای مرجع و توان پرداخت بیماران و نظام بیمه‌ای کشور از دیگر معیارهای کلیدی در تعیین قیمت مصوب است. هدف نهایی، ایجاد تعادل میان سه محور اساسی شامل دسترسی بیماران به دارو با قیمت منطقی، پایداری زنجیره تأمین و حمایت از تولید داخل و انطباق با سیاست‌های کلان حوزه سلامت و اقتصاد دارو است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید بر یکسان بودن قیمت دارو در سراسر کشور گفت: قیمت مصوب هر قلم دارو از تهران تا دورافتاده‌ترین مناطق مرزی و کم‌برخوردار، کاملاً یکسان و بدون هیچ تفاوتی است. این موضوع تضمین می‌کند که هیچ بیماری در کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی یا دسترسی به مراکز بزرگ، هزینه بیشتری برای داروی خود پرداخت نکند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با تشریح دلایل حذف درج قیمت از روی بسته‌بندی محصولات دارویی ، این تصمیم را با توجه به پیوست اطلاعات دارویی از جمله قیمت به سامانه، اقدامی منطقی در جهت ارتقای شفافیت و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان دانست و با اشاره به چالش‌های فنی و اقتصادی به‌روزرسانی قیمت روی بسته‌بندی‌ها گفت: نوسانات ارزی و تغییرات دوره‌ای قیمت مواد اولیه، چاپ قیمت ثابت روی جعبه را در عمل با محدودیت مواجه کرده است. در چنین شرایطی، درج قیمت منسوخ‌شده روی بسته‌بندی نه‌تنها کمکی به شفافیت نمی‌کند، بلکه ممکن است با ایجاد اختلاف بین قیمت درج‌شده و قیمت مصوب روز، موجب سردرگمی بیماران و کاهش اعتماد عمومی به شبکه توزیع دارو شود.

هاشمی با تأکید بر جایگاه سامانه تیتک به‌عنوان مرجع رسمی استعلام قیمت و اصالت دارو در کشور، درباره نحوه استعلام قیمت مصوب و جدید داروها تصریح کرد: امروز هر شهروند می‌تواند با اسکن بارکد روی بسته‌بندی دارو از طریق اپلیکیشن تیتک، قیمت مصوب، تاریخ انقضا، شماره سریال ساخت و سایر اطلاعات ضروری محصول را به‌صورت لحظه‌ای دریافت کند. این سامانه روزانه پذیرای هزاران استعلام از سوی بیماران، داروخانه‌ها و مراکز درمانی است و نقش مؤثری در رصد زنجیره تأمین و مقابله با قاچاق دارو ایفا می‌کند.

وی با تقدیر از ابتکار عمل برخی شرکت‌های داروسازی در زمینه درج بارکدهای هوشمند و تسهیل دسترسی به اطلاعات سامانه، گفت: این شرکت‌ها با حذف قیمت چاپی و تقویت کدهای رهگیری، گامی مؤثر در جهت تحقق دولت الکترونیک و ارتقای تجربه کاربری بیماران برداشته‌اند. انتظار می‌رود سایر فعالان صنعت داروسازی نیز با الگوبرداری از این تجربه، در مسیر هوشمندسازی و شفاف‌سازی اطلاعات دارویی همراهی کنند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو متعهد است با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سامانه‌های پایش برخط، ضمن حفظ ثبات بازار دارو، حقوق مصرف‌کنندگان را به‌عنوان اولویت اصلی سیاست‌گذاری‌های خود مدنظر قرار دهد. مراجعه به سامانه تیتک به‌عنوان تنها مرجع رسمی استعلام قیمت دارو، تضمین‌کننده پرداخت هزینه مصوب توسط بیماران و گامی مهم در جهت دسترسی مطمئن به اطلاعات سلامت است.
 

دارو قیمت دارو بسته بندی دارو سازمان غذا و دارو داروخانه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
برای اینکه انقضای دارو سه سال است ، و قیمت دارو هر ماه تغییر میکنه
ناشناس
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
مگرقبلا اینطور نبود؟ این امر به هیچ وجه توجیه عدم درج قیمت توسط کارخانه نیست
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
کدام کار روی حساب انجام‌ می‌شود که این مورد شود
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
بخاطر تورم ، روی خودرو و لوازم خانگی ، هیچ محصول دیگه قیمت درج نمیشه ، قیمتها باید توسط وزارت بازرگانی و حقوق مصرف کننده ،هر ماه کنترل و مشخص و اعلام بشه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
قیمت هم نوشته بشه فرقی نمیکنه ... سه روز پیش یه پماد ژلوفن که روش ۷۵ هزار تومن قیمت خورده بود رو داروخانه ۱۰۰ هزار تومن حساب کرد وقتی هم گفتم که چرا با این قیمت حساب کردین فرمودن گرون شده ....
حامد
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
محض اطلاع این آقا عرض شود که سامانه اعلام قیمت سازمان دارو هم بروز نیست.صدهاقلم دارو همچنان با قیمتهای قبلی درج شده اند حتی برخی داروها که از فهرست دارویی حذف شده اند با قیمتهای چندسال پیش در این سامانه درج شده اند.ضمن اینکه این سامانه به اصطلاح اطلاع رسانی بسیارنامنظم و درهم برهم است وباعث سردرگمی مردم میشود وظاهرا درسازمان دارو هم یک متخصص کامپیوترواینفورماتیک پیدا نمیشود این سامانه!!! را سامان دهد.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
برخلاف گفته شما قیمت یک داروی مشخص از یک سازنده مشخص در دو دارخانه مجاور هم متفاوت است.
واگر بعد از استعلام فهمیدیم داروخانه ای داروی گران به ما داد چه کنیم؟ پس بدهیم و به داروخانه ی بعدی برویم؟
قبل از خرید قیمت بگیریم؟
دارو باید محکمترین کنترلها را داشته باشید. گرانی دارو و گرانفروشی داروخانه ها قابل تحمل نیست
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
اگر میخواهید یک کاری درست انجام بدید تمام فروشگاهها رو مجبور کنید فاکتور فروش چاپی ارائه کنند ، تا مدرکی باشه برای اینکه چی رو به چه قیمت فروختن ، و مرجعی هم که الان دارند الکی حقوق میگیرند عملا از چرت بیرون بیاد و به شکایات مردمی گرانفروشی رسیدگی کند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
ضمنا، داروخانه ها علاوه بر سود فروش ، مبلغی هم تحت عنوان حق فنی یعنی ارائه مشاوره دارویی دریافت می کنند ولی در عمل بجز نوشتن دستور مصرف، چندان خوش،شان نمی آید در خصوص مثلا تداخل داروها و امثالهم پرسش کنیم
