بورس تهران طی هفته ای که تنها 4 روز معاملاتی داشت، توانست از فضای نگرانی و ترس ناشی از تعطیلی 80 روزه فاصله بگیرد و به بازاری با تقاضای سنگین و ورود گسترده نقدینگی تبدیل شود.

معاملات بورس تهران در هفته منتهی به 5 خرداد 1405 در حالی به پایان رسید که بازار سهام یکی از خاص ترین و تاریخی ترین هفته های خود را پشت سر گذاشت.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ این هفته به دلیل تعطیلی رسمی روز چهارشنبه، تنها 4 روز معاملاتی داشت اما همین 4 روز برای تغییر کامل فضای روانی بازار کافی بود؛ بازاری که پس از حدود 80 روز توقف ناشی از جنگ، ابتدا با نگرانی از ریزش سنگین بازگشایی شد اما در ادامه به یکی از پرتقاضاترین دوره های معاملاتی سال های اخیر رسید.

در ابتدای بازگشایی بورس پس از تعطیلی طولانی، بسیاری از فعالان بازار و حتی نهادهای مالی انتظار داشتند سهام در صفوف فروش سنگین قفل شود و بازار برای مدتی با بحران نقدشوندگی مواجه باشد. با این حال، روند معاملات طی این هفته نشان داد نه تنها آن سناریوی بدبینانه محقق نشد، بلکه بازار خیلی سریع وارد فاز تعادل و سپس رشد شد.

شنبه؛ آغاز موج قدرتمند تقاضا

معاملات شنبه 2 خرداد را می توان نقطه آغاز بازگشت جدی خوش بینی به بورس دانست. در شرایطی که بازار در دو روز نخست بازگشایی هنوز تا حدی تحت تاثیر فشار فروش قرار داشت، از شنبه جریان معاملات کاملا تغییر کرد و بخش بزرگی از نمادها از همان ابتدای بازار در صف خرید قرار گرفتند.

شاخص کل بورس در این روز با رشد 70 هزار و 456 واحدی معادل 1.87 درصد به سطح 3 میلیون و 831 هزار واحد رسید و شاخص هم وزن نیز با جهش 3.17 درصدی تا ارتفاع 999 هزار واحد بالا رفت. رشد پرقدرت شاخص هم وزن نشان می داد تقاضا تنها محدود به سهم های بزرگ نیست و بخش وسیعی از بازار وارد مدار صعود شده است.

در این روز بیش از 4532 میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام شد و همزمان 1671 میلیارد تومان پول از صندوق های درآمد ثابت خارج شد؛ موضوعی که نشان می داد بخشی از سرمایه گذاران در حال انتقال سرمایه از ابزارهای کم ریسک به بازار سهام هستند.

همچنین در معاملات شنبه، بسیاری از نمادهایی که بدون دامنه نوسان بازگشایی شدند، به ویژه در گروه های غذایی، سیمانی، زراعت و مسکن، رشدهای 20 تا 30 درصدی را ثبت کردند و نگاه مثبت بازار به صنایع کم ریسک تر را به نمایش گذاشتند.



یکشنبه؛ یکی از مثبت ترین روزهای تاریخ بورس

اگر شنبه روز بازگشت امید به بورس بود، یکشنبه 3 خرداد را می توان یکی از مثبت ترین روزهای تاریخ بازار سرمایه ایران دانست. در این روز تقریبا تمام نمادهای قابل معامله بازار در محدوده مثبت قرار گرفتند و تنها 4 نماد منفی باقی ماندند.

شاخص کل بورس با رشد 2.04 درصدی به سطح 3 میلیون و 909 هزار واحد رسید و شاخص هم وزن نیز بیش از 3.29 درصد افزایش یافت و از یک میلیون واحد عبور کرد. فضای معاملات به قدری یکطرفه بود که 766 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند و عملا در بسیاری از سهم ها فروشنده جدی وجود نداشت.

در این روز بیش از 5 هزار و 451 میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد و خروج 3471 میلیارد تومان پول از صندوق های درآمد ثابت نشان داد بورس به مقصد اصلی نقدینگی تبدیل شده است. همزمان انتشار اخبار مثبت درباره افزایش احتمال توافق میان ایران و آمریکا و کاهش قیمت طلا و ارز، باعث شد جریان نقدینگی با قدرت بیشتری به سمت بازار سهام حرکت کند.

یکی از مهم ترین ویژگی های معاملات یکشنبه، بازگشایی نمادهای بدون دامنه نوسان با رشدهای 20، 30، 40 و حتی 50 درصدی بود که نشان می داد بازار در حال اصلاح سریع بخشی از عقب ماندگی قیمتی نمادها پس از تعطیلی طولانی است.

دوشنبه؛ حرکت بازار به سمت تعادل

معاملات دوشنبه 4 خرداد در حالی دنبال شد که بازار پس از رشدهای پرشتاب روزهای قبل، وارد فاز متعادل تری شد. اگرچه از شدت صف های خرید نسبت به یکشنبه کاسته شد، اما همچنان فضای کلی معاملات به سود خریداران باقی ماند.

شاخص کل بورس در این روز با رشد 83 هزار واحدی معادل 2.13 درصد، تا ارتفاع 3 میلیون و 993 هزار واحد صعود کرد و شاخص هم وزن نیز بیش از 2.23 درصد افزایش یافت.

یکی از مهم ترین اتفاقات این روز، بازگشایی بدون دامنه نوسان سهام پالایش نفت تهران بود که با رشد حدود 27 درصدی، بیش از 18 هزار و 500 واحد بر شاخص کل تاثیر مثبت گذاشت و به یکی از مهم ترین لیدرهای بازار تبدیل شد.

در جریان معاملات دوشنبه، ارزش معاملات خرد به حدود 17 هزار و 491 میلیارد تومان رسید که یکی از بالاترین ارقام از زمان بازگشایی بازار بود. همچنین بیش از 4674 میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد و همچنان جریان نقدینگی به سود بازار سهام باقی ماند.

در این روز، گروه خودرو نسبت به روزهای قبل متعادل تر معامله شد و بسیاری از صف های خرید آن عرضه شد. با این حال، صنایع غذایی، دارویی، سیمانی و زراعت همچنان جزو پرتقاضاترین گروه های بازار باقی ماندند.



سه شنبه؛ ادامه رشد در بازاری متعادل تر

معاملات سه شنبه 5 خرداد نیز با وجود افزایش عرضه ها، همچنان در فضای مثبت دنبال شد و شاخص کل بورس برای نخستین بار پس از بازگشایی، وارد کانال 4 میلیون واحد شد.

در پایان معاملات، شاخص کل بورس با رشد 80 هزار و 509 واحدی معادل 2.02 درصد به سطح 4 میلیون و 73 هزار واحد رسید و شاخص هم وزن نیز با افزایش 1.74 درصدی به ارتفاع یک میلیون و 73 هزار واحد صعود کرد.

در این روز، بخشی از صف های خرید روزهای قبل عرضه شد و بازار تا حدودی متعادل تر شد، اما همچنان 712 نماد مثبت و 619 صف خرید در بازار وجود داشت که نشان دهنده تداوم برتری خریداران بود.



بازگشایی بدون دامنه نوسان سهام چادرملو و گل گهر نیز از دیگر اتفاقات مهم سه شنبه بود. چادرملو با رشد حدود 31 درصدی و گل گهر با رشد حدود 26 درصدی بازگشایی شدند و اثر قابل توجهی بر شاخص کل گذاشتند. در کنار این نمادها، فملی نیز با بیش از 16 هزار واحد تاثیر مثبت، مهم ترین لیدر شاخص کل در معاملات سه شنبه بود.



بازگشت اعتماد به بازار

رشد متوالی شاخص ها، ورود سنگین پول حقیقی، کاهش جذابیت بازارهای موازی مانند طلا و ارز، بازگشایی موفق نمادهای بدون دامنه نوسان و افزایش تقاضا در صنایع کم ریسک تر، همگی نشان می دهند که بازار سرمایه فعلا توانسته اعتماد بخشی از سرمایه گذاران را دوباره به دست آورد.

با این حال، همچنان بخشی از نمادهای بزرگ و شرکت هایی که از جنگ آسیب مستقیم یا غیرمستقیم دیده اند، متوقف هستند و بازگشایی آن ها می تواند بر روند کلی بازار اثرگذار باشد. همچنین ادامه روند مثبت بورس تا حد زیادی به شرایط سیاسی، وضعیت مذاکرات و تداوم ورود نقدینگی وابسته خواهد بود.