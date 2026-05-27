پروازها در این فرودگاهها شبانهروزی شد
بر اساس مصوبات نشست هماهنگی نهادهای لشکری و کشوری که صبح امروز در سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد، فرودگاههای بینالمللی امام خمینی (ره) و مهرآباد تهران، همچنین فرودگاههای ساری، بیرجند، گرگان، بجنورد، کرمان، زاهدان، سبزوار و مشهد از این پس بهصورت شبانهروزی فعالیت خواهند کرد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، همچنین مقرر شده است ساعات فعالیت سایر فرودگاههای واقع در شرق کشور مطابق ضوابط و زمانبندی مندرج در نشریه اطلاعات هوانوردی (AIP) تنظیم و اجرا شود.
براساس این گزارش، فرودگاههای، اصفهان، شیراز و یزد نیز در راستای مدیریت مطلوبتر پروازهای بازگشت حجاج، بهصورت ۲۴ ساعته به ارائه خدمات خواهند پرداخت.
در بخش دیگری از این اطلاعیه، وضعیت تبادل ترافیک هوایی با کشورهای همسایه تشریح شده است. بر این اساس، تمامی نقاط تبادل ترافیک هوایی با ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان بهصورت شبانهروزی فعال هستند.
همچنین تبادل ترافیک هوایی از دو نقطه تعیینشده با عراق در بازه زمانی ساعت ۵ صبح تا ۱۹ انجام میشود.
سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد اجرای این تصمیمها با هدف افزایش ظرفیت عملیاتی شبکه هوانوردی کشور، تسهیل جابهجایی مسافران و بهبود مدیریت ترافیک هوایی در دستور کار قرار گرفته است.