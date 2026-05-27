پست قهرمان دخت ایران در اولان باتور

زهرا رحیمی که با کسب نشان نقره پارالمپیک پاریس در سن ۱۵ سالگی به یک پدیده در ورزش ایران تبدیل شده بود، با انتشار پستی در فضای مجازی یاد و خاطره شهید ماکان نصیری را زنده نگه داشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رحیمی بعد از کسب نشان نقره مسابقات پاراتکواندو قهرمانی آسیا، با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: یک لنگه کفش تنها یادگاری است که از کودک سرزمینم به جای مانده است.

پست رحیمی اشاره به جنایت امریکا و صهیون ها در موشک باران مدرسه شجره طیبه میناب دارد که در آن ۱۶۸ دانش آموز به شهادت رسید.

ماکان نصیری یکی از این شهدا بود که پیکر وی در دل خرابه های مدرسه میناب پیدا نشد تا این دانش آموز در زمره شهدای جاویدالاثرهای ایران اسلامی ثبت شود.

وی این پست را با ۲ زبان فارسی و انگلیسی در صفحه رسمی خود در اینستاگرام منتشر کرد.