رسانه های صهیونیست:

هواپیمایی امارات، ناجی آسمان اسرائیل شد!

پیک رسانه صهیونیست فاش کرد که ایرلاین های اماراتی جای خالی شرکت های هواپیمایی رژیم صهیونیستی را پر کرده اند.
هواپیمایی امارات، ناجی آسمان اسرائیل شد!

 

روزنامه اقتصادی صهیونیستی «کالکالیست» گزارش داد که شرکت‌های هواپیمایی اماراتی پس از تعلیق پروازهای شرکت‌های اسرائیلی به امارات، در حال گسترش حضور خود در بازار حمل‌ونقل هوایی مرتبط با اسرائیل هستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ بر اساس این گزارش، پس از تعلیق پروازهای شرکت‌های «ال‌عال» و «آرکیا» به امارات تا ماه سپتامبر (شهریور/مهرماه) شرکت‌های هواپیمایی اماراتی در حال پر کردن خلأ ایجادشده در بازار اسرائیل هستند.

کالکالیست نوشت که شرکت هواپیمایی «الاتحاد» امارات از ۱۵ ژوئن آینده (۲۵ خردادماه) تعداد پروازهای خود به اسرائیل را به ۴۲ پرواز در هفته افزایش خواهد داد.

این روزنامه همچنین گزارش داد که شرکت «فلای‌دبی» در حال بررسی راه‌اندازی پروازهایی به مقصد اروپا از طریق فرودگاه «رامون» در سرزمین های اشغالی است.

کالکالیست در پایان نوشت: با کاهش فعالیت شرکت‌های هواپیمایی خارجی در اسرائیل، ابوظبی به یکی از مراکز اصلی ترانزیت و عبور مسافران اسرائیلی به سمت آسیا تبدیل شده است.

 

بنده خدا اصل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
6
19
پاسخ
امارات خائن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
3
16
پاسخ
آه بچه های مظلوم غزه دامن گیر ثروت پرستان اماراتی رو میگره انشاالله
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
2
10
پاسخ
من کاری به روابط فعلی اسراییل و امارات عربی ندارم

اما امارات یک شیخ نشینی است که همواره برای ما مشکل ایجاد کرده است
حسن همجواری ندارد و به جزایر ایرانی چشم طعم دوخته است
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
2
8
پاسخ
چند تا پهپاد از منشأ نامعلوم به مقصد فرودگاه دبی و ابوظبی کار رو در میاره
