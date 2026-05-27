هواپیمایی امارات، ناجی آسمان اسرائیل شد!

روزنامه اقتصادی صهیونیستی «کالکالیست» گزارش داد که شرکت‌های هواپیمایی اماراتی پس از تعلیق پروازهای شرکت‌های اسرائیلی به امارات، در حال گسترش حضور خود در بازار حمل‌ونقل هوایی مرتبط با اسرائیل هستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ بر اساس این گزارش، پس از تعلیق پروازهای شرکت‌های «ال‌عال» و «آرکیا» به امارات تا ماه سپتامبر (شهریور/مهرماه) شرکت‌های هواپیمایی اماراتی در حال پر کردن خلأ ایجادشده در بازار اسرائیل هستند.

کالکالیست نوشت که شرکت هواپیمایی «الاتحاد» امارات از ۱۵ ژوئن آینده (۲۵ خردادماه) تعداد پروازهای خود به اسرائیل را به ۴۲ پرواز در هفته افزایش خواهد داد.

این روزنامه همچنین گزارش داد که شرکت «فلای‌دبی» در حال بررسی راه‌اندازی پروازهایی به مقصد اروپا از طریق فرودگاه «رامون» در سرزمین های اشغالی است.

کالکالیست در پایان نوشت: با کاهش فعالیت شرکت‌های هواپیمایی خارجی در اسرائیل، ابوظبی به یکی از مراکز اصلی ترانزیت و عبور مسافران اسرائیلی به سمت آسیا تبدیل شده است.