عادت غذایی مشترک فرزندان صدسالهها؛ شکر و نمک کمتر، ماهی و سبزی بیشتر
به گزارش تابناک؛ وبگاه سایتِکدِیلی در گزارشی آورده است:
پژوهشگران مرکز تحقیقات تغذیه سالمندی ژان مایر در دانشگاه تافتس دریافتند فرزندان افرادی که تا ۱۰۰ سالگی زندگی کردهاند، معمولاً رژیم غذایی سالمتری دارند. این افراد بیشتر ماهی، میوه و سبزیجات مصرف میکنند و شکر و نمک کمتری دریافت میکنند.
این یافته یکی از واضحترین تصاویر را از الگوی زندگی فرزندان صدسالهها ارائه میدهد. این گروه حدود نیمی از ژنهای مرتبط با طول عمر را از والدین خود به ارث میبرند و همچنین بسیاری از تأثیرات محیطی مشابه را تجربه میکنند.
۲۰ سال پیگیری؛ نتایج چشمگیر
پژوهشگران از سال ۲۰۰۵ میلادی، بررسی رژیم غذایی فرزندان صدسالهها را آغاز کردند، زمانی که بیشتر شرکتکنندگان در دهه ۷۰ زندگی خود بودند. پس از ۲۰ سال پیگیری، بسیاری از آنها هنوز در دهه ۹۰ زندگی خود زنده هستند.
پائولا سباستیانی (Paola Sebastiani)، استاد پزشکی در دانشگاه تافتس و نویسنده همکار این پژوهش، میگوید: اکنون که به مدت ۲۰ سال وضعیت فرزندان صدسالهها را پیگیری کردهایم، میدانیم که این گروه بسیار کمتر در معرض خطر سکته مغزی، زوال عقل، دیابت نوع ۲ و بیماریهای قلبیعروقی قرار داشته است.
رژیم غذایی چگونه به سلامت کمک میکند؟
پژوهشگران دریافتند فرزندان والدین با عمر طولانی معمولاً رژیم غذایی مرتبط با سلامت متابولیک، قلبیعروقی و شناختی بهتری دارند. این عادتهای غذایی به ژنهای مرتبط با طول عمر کمک میکنند تا مؤثرتر عمل کنند.
تأثیر تحصیلات و درآمد بر کیفیت رژیم غذایی
این مطالعه همچنین نشان داد که تحصیلات و درآمد تأثیر زیادی بر کیفیت رژیم غذایی دارد. شکاف تغذیهای بین دو گروه چشمگیر بود: فرزندان صدسالهها با تحصیلات دیپلم و از سوی دیگر افرادی با همین سطح تحصیلات که والدینشان عمر طولانی نداشتند؛ اما این تفاوت در میان شرکتکنندگان دارای تحصیلات تکمیلی تقریباً از بین رفت.
چه چیزی مانع رسیدن به ۱۰۰ سالگی میشود؟
ارفی ژائو (Erfei Zhao)، نویسنده اول پژوهش و پژوهشگر فوق دکتری در مرکز تحقیقات تغذیه سالمندی، میگوید: مهم است بدانیم ژنتیک روی طول عمر تأثیر دارد، اما عوامل محیطی تأثیر بسیار بیشتری دارند. هیچ ماده غذایی معجزهآسایی وجود ندارد و فقط سالمخوردن هم بهتنهایی کافی نیست. رسیدن به ۱۰۰ سالگی ترکیبی از ژنتیک و محیط است که هنوز در حال کشف آن هستیم.
نکته مهم: هنوز جای کار دارد
پژوهشگران پی بردند که نه فرزندان صدسالهها و نه افرادی که والدینشان عمر طولانی نداشتهاند، به اندازهای که متخصصان توصیه میکنند غلات کامل و حبوبات (مانند لوبیا، نخود و عدس) مصرف نمیکنند.
آندرس وی. آردیسون کورات (Andres V. Ardisson Korat)، دانشمند مرکز تحقیقات تغذیه سالمندی، میگوید: باید راههایی پیدا کنیم که مصرف میوه و سبزیجات، ماهی و سایر غذاهای سالم را برای مردم مقرونبهصرفهتر و در دسترستر کنیم. این کار برای همه مهم است؛ چه کسی بخواهد تا ۱۰۰ سال زندگی کند و چه کسی بخواهد فقط چند سال بیشتر از والدینش عمر کند.
هدف: سلامت در سالهای پایانی عمر
دکتر سباستیانی در پایان میگوید: به دنبال راههایی هستیم که مردم بتوانند بیشتر سالهای زندگی خود را در سلامت بگذرانند و قبل از سالهای پایانی عمر دچار بیماری نشوند.
پژوهشگران امیدوارند با شناخت الگوهای سبک زندگی سالم، به افراد بیشتری کمک کنند تا عمر طولانیتر و سالمتری داشته باشند.