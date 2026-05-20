قاصدک ؛ اشوان

قاصدک قطعه‌ای از اشوان است. اجرای زنده این قطعه را می‌بینید و می‌شنوید.

مث یه خاطره وقتی که مرورم نکنی میمیرم

مث یه قاصدکم مشتتو که وا کنی از دست میرم

نمیدونم آخه بی معرف من تو چی کم داشتی

لااقل دوتا دونه خاطره ی خوب که ازم داشتی

بگو چرا چی شد یه شب زدی زیر آرامشم

یه جوری تو رفتی نذاشتی واسه جدایی آماده شم

میگی بری آروم میشم رسیده بهم آمارشم

نمیدونی بی رحمه آخه دلتنگیای آخر شب

بگو چرا چی شد یه شب زدی زیر آرامشم

یه جوری تو رفتی نذاشتی واسه جدایی آماده شم

میگی بری آروم میشم رسیده بهم آمارشم

نمیدونی بی رحمه آخه دلتنگیای آخر شب

دلم میگه بیام پیشت عقل من هی مانع میشه

طفلکی این دلم که مثل بچه ها قانع نمیشه

دلمو باز با خنده هات از تو سینم بکن ببر

نشونم حرف پشت سرت هر شبت نگذره یه وقت

بگو چرا چی شد یه شب زدی زیر آرامشم

یه جوری تو رفتی نذاشتی واسه جدایی آماده شم

میگی بری آروم میشم رسیده بهم آمارشم

نمیدونی بی رحمه آخه دلتنگیای آخر شب

بگو چرا چی شد یه شب زدی زیر آرامشم

یه جوری تو رفتی نذاشتی واسه جدایی آماده شم

میگی بری آروم میشم رسیده بهم آمارشم

نمیدونی بی رحمه آخه دلتنگیای آخر شب