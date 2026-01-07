توییت ترامپ درمورد توافق نفتی با ونزوئلا
دونالد ترامپ در شبکه اجتماعیاش نوشت: من از کریس رایت، وزیر انرژی خواستهام که این طرح را فوراً اجرا کند. این نفت توسط کشتیهای ذخیرهسازی منتقل شده و مستقیماً به اسکلههای تخلیه در ایالات متحده آورده خواهد شد.
به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در شبکه اجتماعیاش نوشت: «با خرسندی اعلام میکنم که مقامات موقت در ونزوئلا موافقت کردهاند بین 30 تا 50 میلیون بشکه نفت باکیفیتِ مشمول تحریم را به ایالات متحده آمریکا تحویل دهند. این نفت به قیمت بازار فروخته خواهد شد و کنترل درآمد حاصل از آن در اختیار من، بهعنوان رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که این پول در جهت منافع مردم ونزوئلا و ایالات متحده استفاده میشود.
من از کریس رایت، وزیر انرژی خواستهام که این طرح را فوراً اجرا کند. این نفت توسط کشتیهای ذخیرهسازی منتقل شده و مستقیماً به اسکلههای تخلیه در ایالات متحده آورده خواهد شد.
از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم!
دونالد جی. ترامپ
رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا»
فعلاً دارید تقلا میکنید از چاهی که برای مظلومان جهان کندید بیرون بیایید ولی نمیتوانید واین خواست و وعده الهی است . و بدبختی شما در این است که میخواهید به دنیا وارونه نشان دهید. بریدن سر گوسفند را تماشا نکردی برو یک بار تماشا کن متوجه قضیه میشوی
ترامپ هم روزی خواهد مرد وروسیاهیس در تاریخ ماندگار خواهد ماند که چگونه پول مستضعفان ونوزیلا را به خاک سیاه کشاند لعنت خدا بر او باد
آخرین دست و پا زدن های امپریالیسم را می بینیم که برای ماندن دست به هر کاری میزنند .. اما .... وقت رفتنه و تاریخ مصرف غرب تموم شده ... وعده الهی نزدیکه .. اندکی صبر سحر نزدیک است ..خون مردم غزه بالاخره میجوشد ...
