توییت ترامپ درمورد توافق نفتی با ونزوئلا

دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی‌اش نوشت: من از کریس رایت، وزیر انرژی خواسته‌ام که این طرح را فوراً اجرا کند. این نفت توسط کشتی‌های ذخیره‌سازی منتقل شده و مستقیماً به اسکله‌های تخلیه در ایالات متحده آورده خواهد شد.
توییت ترامپ درمورد توافق نفتی با ونزوئلا

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی‌اش نوشت: «با خرسندی اعلام می‌کنم که مقامات موقت در ونزوئلا موافقت کرده‌اند بین 30 تا 50 میلیون بشکه نفت باکیفیتِ مشمول تحریم را به ایالات متحده آمریکا تحویل دهند. این نفت به قیمت بازار فروخته خواهد شد و کنترل درآمد حاصل از آن در اختیار من، به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که این پول در جهت منافع مردم ونزوئلا و ایالات متحده استفاده می‌شود.

من از کریس رایت، وزیر انرژی خواسته‌ام که این طرح را فوراً اجرا کند. این نفت توسط کشتی‌های ذخیره‌سازی منتقل شده و مستقیماً به اسکله‌های تخلیه در ایالات متحده آورده خواهد شد.

از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم!

دونالد جی. ترامپ
رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا»

برچسب ها
آمریکا توئیت ونزوئلا نفت تحریم قیمت نفت درآمد نفتی توئیت ترامپ خبر فوری
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۴
عارف کامرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
61
16
پاسخ
فعلاً دارید تقلا میکنید از چاهی که برای مظلومان جهان کندید بیرون بیایید ولی نمیتوانید واین خواست و وعده الهی است . و بدبختی شما در این است که میخواهید به دنیا وارونه نشان دهید. بریدن سر گوسفند را تماشا نکردی برو یک بار تماشا کن متوجه قضیه میشوی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
53
27
پاسخ
ترامپ هم روزی خواهد مرد و‌روسیاهیس در تاریخ ماندگار خواهد ماند که چگونه پول مستضعفان ونوزیلا را به خاک سیاه کشاند لعنت خدا بر او باد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
48
21
پاسخ
آخرین دست و پا زدن های امپریالیسم را می بینیم که برای ماندن دست به هر کاری میزنند .. اما .... وقت رفتنه و تاریخ مصرف غرب تموم شده ... وعده الهی نزدیکه .. اندکی صبر سحر نزدیک است ..خون مردم غزه بالاخره می‌جوشد ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
9
12
پاسخ
واقعا بی شرم هست نمی خوام فحش بدم چطور می تونه تو روز روشن نفت مردم را بدزده
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
tabnak.ir/005fIP
