توییت ترامپ درمورد توافق نفتی با ونزوئلا

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی‌اش نوشت: «با خرسندی اعلام می‌کنم که مقامات موقت در ونزوئلا موافقت کرده‌اند بین 30 تا 50 میلیون بشکه نفت باکیفیتِ مشمول تحریم را به ایالات متحده آمریکا تحویل دهند. این نفت به قیمت بازار فروخته خواهد شد و کنترل درآمد حاصل از آن در اختیار من، به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که این پول در جهت منافع مردم ونزوئلا و ایالات متحده استفاده می‌شود.

من از کریس رایت، وزیر انرژی خواسته‌ام که این طرح را فوراً اجرا کند. این نفت توسط کشتی‌های ذخیره‌سازی منتقل شده و مستقیماً به اسکله‌های تخلیه در ایالات متحده آورده خواهد شد.

از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم!

دونالد جی. ترامپ

رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا»