نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، پس از دستگیری توسط نیروهای ویژه آمریکایی در کاراکاس و انتقال به نیویورک، با سه پوشش متفاوت دیده شد که واکنش‌های زیادی در رسانه‌ها ایجاد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، پس از دستگیری توسط نیروهای ویژه آمریکایی در کاراکاس و انتقال به نیویورک، با سه پوشش متفاوت دیده شد که واکنش‌های زیادی در رسانه‌ها ایجاد کرد.

در کاراکاس، مادورو با تی‌شرت سفید و شلوار گرمکن ظاهر شد؛ در حالی که هوا ۲۶ درجه سانتی‌گراد بود و لباسش بیشتر جنبه راحتی و روزمره داشت. با ورود به نیویورک و مواجهه با دمای منفی ۶ درجه، او برای جلوگیری از هیپوترمی و مشکلات تنفسی کاپشن ضخیم، پلیور و کلاه زمستانی پوشید.

با این حال، برخی آیتم‌های لباس او ثابت ماندند: جوراب سفید و دمپایی لاانگشتی که بخشی از پروتکل امنیتی زندان‌های فدرال آمریکا است و مانع استفاده کفش یا لباس به عنوان سلاح می‌شود.

نکته جالب دیگر، کاپشن خاکستری مادورو بود که احتمالاً از برند نایک و با قیمت ۱۱۹.۹۹ یورو است و پس از انتشار تصاویر، در فروشگاه‌های آنلاین به سرعت نایاب شد. این دستگیری و انتقال مادورو به نیویورک برای پاسخگویی به اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر، روز دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذاشته خواهد شد و وجاهت قانونی آن محور توجه قرار دارد.

