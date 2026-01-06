راز پوششهای متفاوت مادورو پس از دستگیری!
به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، پس از دستگیری توسط نیروهای ویژه آمریکایی در کاراکاس و انتقال به نیویورک، با سه پوشش متفاوت دیده شد که واکنشهای زیادی در رسانهها ایجاد کرد.
در کاراکاس، مادورو با تیشرت سفید و شلوار گرمکن ظاهر شد؛ در حالی که هوا ۲۶ درجه سانتیگراد بود و لباسش بیشتر جنبه راحتی و روزمره داشت. با ورود به نیویورک و مواجهه با دمای منفی ۶ درجه، او برای جلوگیری از هیپوترمی و مشکلات تنفسی کاپشن ضخیم، پلیور و کلاه زمستانی پوشید.
با این حال، برخی آیتمهای لباس او ثابت ماندند: جوراب سفید و دمپایی لاانگشتی که بخشی از پروتکل امنیتی زندانهای فدرال آمریکا است و مانع استفاده کفش یا لباس به عنوان سلاح میشود.
نکته جالب دیگر، کاپشن خاکستری مادورو بود که احتمالاً از برند نایک و با قیمت ۱۱۹.۹۹ یورو است و پس از انتشار تصاویر، در فروشگاههای آنلاین به سرعت نایاب شد. این دستگیری و انتقال مادورو به نیویورک برای پاسخگویی به اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر، روز دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذاشته خواهد شد و وجاهت قانونی آن محور توجه قرار دارد.