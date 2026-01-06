صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

راز پوشش‌های متفاوت مادورو پس از دستگیری!

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، پس از دستگیری توسط نیروهای ویژه آمریکایی در کاراکاس و انتقال به نیویورک، با سه پوشش متفاوت دیده شد که واکنش‌های زیادی در رسانه‌ها ایجاد کرد.
کد خبر: ۱۳۵۰۲۰۳
| |
8436 بازدید
|
۲
راز پوشش‌های متفاوت مادورو پس از دستگیری!

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، پس از دستگیری توسط نیروهای ویژه آمریکایی در کاراکاس و انتقال به نیویورک، با سه پوشش متفاوت دیده شد که واکنش‌های زیادی در رسانه‌ها ایجاد کرد. 

در کاراکاس، مادورو با تی‌شرت سفید و شلوار گرمکن ظاهر شد؛ در حالی که هوا ۲۶ درجه سانتی‌گراد بود و لباسش بیشتر جنبه راحتی و روزمره داشت. با ورود به نیویورک و مواجهه با دمای منفی ۶ درجه، او برای جلوگیری از هیپوترمی و مشکلات تنفسی کاپشن ضخیم، پلیور و کلاه زمستانی پوشید.

با این حال، برخی آیتم‌های لباس او ثابت ماندند: جوراب سفید و دمپایی لاانگشتی که بخشی از پروتکل امنیتی زندان‌های فدرال آمریکا است و مانع استفاده کفش یا لباس به عنوان سلاح می‌شود.

نکته جالب دیگر، کاپشن خاکستری مادورو بود که احتمالاً از برند نایک و با قیمت ۱۱۹.۹۹ یورو است و پس از انتشار تصاویر، در فروشگاه‌های آنلاین به سرعت نایاب شد. این دستگیری و انتقال مادورو به نیویورک برای پاسخگویی به اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر، روز دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذاشته خواهد شد و وجاهت قانونی آن محور توجه قرار دارد.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مادورو دستگیری پوشش بازداشت ونزوئلا زندان نایک خبر فوری
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خودشیرینی ماچادو برای ترامپ
روایت تازه پنتاگون از حمله شبانه به اقامتگاه مادورو
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
تصویر واضح از مادورو پس از انتقال به نیویورک
مقبره هوگوچاوز قبل وبعد از حمله آمریکابه ونزوئلا
جایزه ۵۰ میلیون دلار آمریکا برای دستگیری مادورو
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
پیام تلویزیونی معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا
مادورو همچنان رئیس‌جمهور ونزوئلا است
دلیل دستگیری همسر مادورو فاش شد!
پسر مادورو: به‌زودی پدر را در ونزوئلا به آغوش می‌کشم
زندان بدنام آمریکا، مکان نگهداری مادورو!
شرط ترامپ برای عدم اعزام نیرو به ونزوئلا
کشته‌ شدن متحد سرشناس مادورو
فوری: آیا مادورو و همسرش دستگیر شدند؟!
جزئیات محاکمه مادورو و همسرش در دادگاه نیویورک
عکس: ترامپ اولین تصویر از مادورو را منتشر کرد!
چگونه طرح آمریکا و وزیر دفاع ونزوئلا برای دستگیری مادورو شکست خورد!؟
عکس: ربودن مادورو به روایت یک کارتونیست گوریس
مادورو اوباما را به مذاکره دعوت کرد
محکومیت ۹ نظامی ونزوئلا به جرم توطئه علیه دولت
مادورو: ایران یکی از قدرت‌های جهان چندقطبی خواهد بود
دولت ونزوئلا پخش سی‎ان‌‎ان را متوقف کرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
3
16
پاسخ
فقط میخان تحقیرش کنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
یه شیر همیشه شیره
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fFT
tabnak.ir/005fFT