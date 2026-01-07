سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس در ارتباط با حذف ارز ترجیحی تأکید کرد: مشکل اصلی در سیاست ارزی، نرسیدن یارانه به مردم است؛ جایی که ارز ارزان در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد اما کالا با قیمت بالا به سفره خانوارها می‌رسد و این روند باید اصلاح شود.

ارز ترجیحی به واردکننده می‌رسد نه به سفره مردم / مسئله اصابت یارانه به هدف است

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به مباحث مطرح‌ شده در جامعه درباره ارز ترجیحی، اظهار کرد: موضوعی که امروز در جامعه مطرح است، در ارتباط با ارز ترجیحی است، اما باید تأکید کنم که بحث، بحث حذف ارز ترجیحی نیست. دغدغه همه مسئولان در مجلس و دولت این است که حمایت‌ها و یارانه‌هایی که تخصیص پیدا می‌کند، به هدف اصابت کند.

وی افزود: اگر قرار باشد ۱۰ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شود اما این منابع به هدف اصابت نکند، مردم کالاهای اساسی را با قیمت گران تهیه کنند و در مقابل، این ارز ارزان در اختیار واردکننده قرار بگیرد، این موضوع قطعاً اجحاف در حق مردم و مغایر با عدالت اجتماعی است.

گودرزی تصریح کرد: تلاش بر این است که حمایت‌ها از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره منتقل شود تا مردم اثر مثبت این سیاست‌ها را به‌صورت ملموس در زندگی خود مشاهده کنند. هدف ما این است که سیاست‌های حمایتی واقعاً در معیشت مردم اثرگذار باشد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به سیاست‌های ارزی گفت: یکی از محورهای اصلی تلاش مجلس و دولت، تأثیرگذاری در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات متعدد قیمتی است. حتی اگر تغییری در نرخ ارز رخ دهد، باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که قدرت خرید مردم حفظ شود. تلاش ما این است که قدرت خرید خانوارها دچار آسیب نشود.

وی ادامه داد: مجلس و دولت در فرآیند رسیدگی به بودجه، اولویت نخست خود را معیشت مردم قرار داده‌اند و به‌دنبال آن هستند که تأثیرات بازار ارز به‌گونه‌ای نباشد که قدرت خرید خانوارها مخدوش شود. هدف نهایی، ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است.

گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: از دیگر اهداف مهم این سیاست‌ها، جلوگیری از ایجاد رانت، بروز فساد و کاهش انگیزه در ایفای تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات است. مجلس به‌دنبال انتظام‌بخشی، ساماندهی امور و ایجاد شفافیت در حوزه ارزی و اقتصادی کشور است.