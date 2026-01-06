رسوب سرمایه در بانکها و معطلی جوانان برای وام!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ۱۰.۵ همت در بانکهای کشور رسوب کرده این در حالی است که جوانان ما برای ۱۰۰ میلیون وام اشتغال باید ۳ سال در نوبت باشند.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۹۰| |
967 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، سیدنجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی گفت: آقای مدنیزاده! شما چطوری میفرمایید که ما هیچ رسوب نداریم؟ من نمیدانم معاونت راهبردی به شما چه گزارشی داده است.
وی افزود: ۸.۶ دهم از منابع رسوب سال ۱۴۰۳ به سال ۱۴۰۴ منتقل شده است.
حسینی بیان کرد: طبق گزارش دیوان محاسبات ۱۰.۵ همت در بانکهای کشور رسوب کرده بعد مردم و جوانان ما برای ۱۰۰ میلیون تومان وام اشتغال باید ۳ سال تو نوبت باشند؛ این نشان میدهد که هیچ نظارتی وجود ندارد، این نشان میدهد که مشکل منابع نیست مشکل بیتدبیری است.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟