رسوب سرمایه در بانک‌ها و معطلی جوانان برای وام!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ۱۰.۵ همت در بانک‌های کشور رسوب کرده این در حالی است که جوانان ما برای ۱۰۰ میلیون وام اشتغال باید ۳ سال در نوبت باشند.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۹۰
| |
967 بازدید
رسوب سرمایه در بانک‌ها و معطلی جوانان برای وام!

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، سیدنجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی گفت: آقای مدنی‌زاده! شما چطوری می‌فرمایید که ما هیچ رسوب نداریم؟ من نمی‌دانم معاونت راهبردی به شما چه گزارشی داده است.

وی افزود: ۸.۶ دهم از منابع رسوب سال ۱۴۰۳ به سال ۱۴۰۴ منتقل شده است.

حسینی بیان کرد: طبق گزارش دیوان محاسبات ۱۰.۵ همت در بانک‌های کشور رسوب کرده بعد مردم و جوانان ما برای ۱۰۰ میلیون تومان وام اشتغال باید ۳ سال تو نوبت باشند؛ این نشان می‌دهد که هیچ نظارتی وجود ندارد، این نشان می‌دهد که مشکل منابع نیست مشکل بی‌تدبیری است.

 

