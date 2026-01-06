صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو امروز 16 دی

قیمت خودرو امروز 16 دی 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۷۶
| |
2861 بازدید

قیمت خودرو امروز 16 دی

قیمت خودرو امروز 16 دی 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو وضعیت یکپارچه‌ای ندارد و به صورت تفکیک شده رفتار می‌کند. این به این معناست که برخی خودروهای پرتقاضا و دارای قابلیت رشد قیمتی همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران و دلالان قرار دارند، اما بخش قابل توجهی از بازار در رکود به سر می‌برد. ترس از افزایش دوباره قیمت‌ها باعث شده بخشی از مصرف‌کنندگان واقعی برای حفظ قدرت خرید، زودتر وارد بازار شوند و معاملات به ویژه در قالب معاوضه ادامه داشته باشد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، با این حال افزایش ریسک های سیاسی و اقتصادی می‌تواند چشم انداز بازار را با ابهام بیشتری همراه کند. در چنین فضایی خودرو به عنوان کالایی با نقدپذیری پایین ممکن است جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران از دست بدهد و در صورت تشدید نااطمینانی‌ها، بازار بیش از پیش به سمت رکود حرکت کند.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 16 دی

تارا اتوماتیک V4 نسبت به روز گذشته 25 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 635 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) افت بهای 18 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 250 میلیون تومان معامله شود.

شاهین اتوماتیک G نسبت به روز گذشته 14 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 490 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، اطلس GL افزایش بهای هشت میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با برچسب قیمتی 955 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 16 دی

هایما 8S نسبت به روز معاملاتی پیشین 20 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ 2 میلیارد و 970 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، چانگان CS55 افت بهای 80 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ سه میلیارد و 700 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

اکستریم SX رشد بهای 70 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی چهار میلیارد و 20 میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، آریزو 8 ریزش بهای 50 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ چهار میلیارد و 30 میلیون تومان خرید و فروش شود.

کی‌ام‌سی A5 رشد بهای 40 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی 2 میلیارد و 650 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از طرف دیگر، کی‌ام‌سی X5 افت بهای 30 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با نرخ 2 میلیارد و 870 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو قیمت خودرو بازار خودرو ایران خودرو خبر فوری
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو در بازار امروز 29 اردیبهشت
قیمت خودرو در بازار امروز 14 بهمن ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 2 بهمن ماه
قیمت خودرو امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 22 آذر ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 17 خردادماه
قیمت خودرو در بازار امروز 22 اسفندماه
قیمت خودرو؛ امروز سه شنبه 23مردادماه
قیمت انواع خودرو در بازار امروز 22 تیرماه
قیمت خودرو در بازار امروز 11 تیرماه
قیمت خودرو در بازار امروز 6 بهمن ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 4دی ماه
قیمت انواع خودرو؛ امروز 5 شهریور 1403
قیمت خودرو در بازار امروز ۲۱ اردیبهشت
قیمت خودرو در بازار امروز 4 خرداد
قیمت خودرو؛ امروز پنجشنبه 25 مرداد
قیمت خودرو در بازار امروز 14 اسفندماه
قیمت خودرو در بازار امروز 23 دی ماه
قیمت خودرو؛ امروز هشتم آبان ماه
قیمت خودرو؛ امروز 31 تیرماه
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fF2
tabnak.ir/005fF2