قیمت خودرو امروز 16 دی 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو وضعیت یکپارچه‌ای ندارد و به صورت تفکیک شده رفتار می‌کند. این به این معناست که برخی خودروهای پرتقاضا و دارای قابلیت رشد قیمتی همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران و دلالان قرار دارند، اما بخش قابل توجهی از بازار در رکود به سر می‌برد. ترس از افزایش دوباره قیمت‌ها باعث شده بخشی از مصرف‌کنندگان واقعی برای حفظ قدرت خرید، زودتر وارد بازار شوند و معاملات به ویژه در قالب معاوضه ادامه داشته باشد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، با این حال افزایش ریسک های سیاسی و اقتصادی می‌تواند چشم انداز بازار را با ابهام بیشتری همراه کند. در چنین فضایی خودرو به عنوان کالایی با نقدپذیری پایین ممکن است جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران از دست بدهد و در صورت تشدید نااطمینانی‌ها، بازار بیش از پیش به سمت رکود حرکت کند.

قیمت خودروهای داخلی

تارا اتوماتیک V4 نسبت به روز گذشته 25 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 635 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) افت بهای 18 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 250 میلیون تومان معامله شود.

شاهین اتوماتیک G نسبت به روز گذشته 14 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 490 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، اطلس GL افزایش بهای هشت میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با برچسب قیمتی 955 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

هایما 8S نسبت به روز معاملاتی پیشین 20 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ 2 میلیارد و 970 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، چانگان CS55 افت بهای 80 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ سه میلیارد و 700 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

اکستریم SX رشد بهای 70 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی چهار میلیارد و 20 میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، آریزو 8 ریزش بهای 50 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ چهار میلیارد و 30 میلیون تومان خرید و فروش شود.

کی‌ام‌سی A5 رشد بهای 40 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی 2 میلیارد و 650 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از طرف دیگر، کی‌ام‌سی X5 افت بهای 30 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با نرخ 2 میلیارد و 870 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.