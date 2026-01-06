صفحه خبر لوگوبالا تابناک
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی کالا‌های اساسی وانتقال آن به انتهای زنجیره که همان مردم هستند، اقدام شجاعانه‌ای را رقم زد که شاید در پنجاه سال اخیر از نظر اقتصادی کم نظیر یا بی‌نظیر باشد.
شجاعت تاریخی پزشکیان در اقتصاد رقم خورد!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛ علت هم این است که این ارز بخاطر رانتی که داشت و به توصیف وزیرکشاورزی، سود سالانه دریافت کنندگان آن چند برابر ثروت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا بود، ذینفعان قدرتمندی داشته ودارد و ایستادن در برابر آنان ساده نیست وممکن است تبعات مختلفی داشته باشد.

این نکته را هم به خاطر داشته باشیم که موضوع ارز در ایران صرفا موضوعی اقتصادی نیست بلکه وجوه سیاسی آن در معادلات پیدا و پنهان قدرت وبازی‌هایش، پررنگ‌تر و عمیق‌تر از آن چیزی است که تصور می شود ولذا کمتر دولتی به معنای واقعی کلمه جرات کرده که به این تاریکخانه وارد شده و بخواهد نور شفافیت به آن بتاباند.


اما رئیس دولت چهاردهم با بی‌اعتنایی به جوسازی‌ها، بحران سازی‌ها، خبرسازی‌ها، اظهارنظرهای گمراه‌کننده ومغلطه‌گونه به ظاهر کارشناسی وتهدیدهای آشکار و پنهان، شجاعانه این اقدام را انجام داد تا خدمتی بزرگ به اقتصاد کشور و مردم کرده وجلوی رانتخواری‌های میلیارددلاری از این محل را بگیرد.

اما درکنار این و برای تحقق اصلاحات عمیق اقتصادی یک شجاعت شماره ۲ هم لازم است وآن،حذف دوگانگی‌های موجود دراقتصاد ایران از طریق ایجاد تحول اساسی در بودجه- خزانه کشور است.

 در گام اول این تحول، دولت باید با بازنگری شجاعانه و بی‌ملاحظه، ردیف‌های متعدد و هنگفت مربوط به برخی دستگاه های بی‌خاصیت یا کم خاصیت را حذف یا رشد بودجه آنها را صفرکند.  از زمانی که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کرده، تصاویر و فهرست‌های متعددی از بودجه این دستگاه‌ها  که گاه چندین برابر دستگاه‌های ضروری و خدمات‌ رسان کشور بودجه می‌گیرند، در فضای مجازی منتشر شده که نگاهی به آنها تفاوت دهشتناک ارقام آنها با دیگر دستگاه‌های ضروری را مشخص می‌کند.

دراین باره البته نیازی به نام بردن نیست وخود دولت به خوبی می‌داند ولی شرایط خاص کشور در روزهای اخیر و افزایش حساسیت افکار عمومی درکنار تنگنای شدید پولی وکسر بودجه هنگفت،فرصتی بی‌بدیل در اختیار دولت قرارداده تا رودربایستی وسکوت را کنار بگذارد وهمان‌گونه که برای مردم وحذف ارز ترجیحی شجاعت به خرج داد، دربرابر خواص قدرتمند بودجه بگیر هم شجاعت به خرج داده و بودجه این دستگاه‌ها را قطع یا رشد آنها را متوقف کند.
درگام دوم هم، دولت می باید ورودی جدی به بخش خاکستری بودجه شرکت های دولتی وخصولتی داشته باشد. گفته های سید علی مدنی زاده وزیراقتصاد که اخیرا اظهار داشته برخی شرکت‌های دولتی ارز حاصل از صادرات خود را باز نمی‌گردانند؛ به عنوان مشتی از خروار، مشخص می‌کند که شاید دولت نظارت موثری برآنچه دراین شرکت‌ها می‌گذرد، ندارد و آنها به مرور به جزیره‌هایی خودمختار وحیاط خلوت تبدیل شده‌اند که بودجه و عملکردشان به انحراف رفته ونیازمند اصلاح جدی است.

همین قاعده درباره شرکت های موسوم به خصولتی،بنیادها ونهادها هم وجوددارد. با اینکه این شرکت هابا عناوین مبهمی چون عمومی غیر دولتی، به ظاهر مستقل از دولت هستند اما چون بسیاری از آنها از انفال (مانند نفت، گاز، مواد معدنی،آب وبرق یارانه‌ای) که متعلق به همه مردم است،به قیمت ارزان و زیربهای جهانی استفاده می‌کنند، لذا  باید به نوعی زیرنظر دولت که عصاره جمهوری و اراده عمومی است، باشند و ثروت هنگفت وغیرشفاف آنها هم به خزانه دولت منتقل و درقالب بودجه‌های سنواتی ساماندهی شود.

بدین ترتیب اگر دولت و رئیس‌جمهوری با وجود پرریسک وچالش بودن این اقدام و وجود مخالفان ومعارضان قدرتمند بتوانند شجاعت شماره ۲ را رقم زده و بودجه دستگاه‌های بی‌ خاصیت و بی‌خروجی را حذف و همزمان بساط خزانه موازی را جمع و گردش مالی و سود شرکت‌های خصولتی را به خزانه قانونی دولت منتقل کند، خدمتی کم نظیر به کشور ومردم خواهندکرد.

تاثیر این اقدام به حدی است که شاید با ورود میلیاردها دلار ثروت بلوکه شده درشرکت‌های خصولتی،بنیادها ونهادها به خزانه قانونی دولت، اصولا چیزی به نام کسر بودجه وجود نداشته وسهم واقعی مردم از ثروت ملی پرداخت شود.

 

ماموریت رئیس‌جمهور به ۳ وزیر
ارز این تجهیزات پزشکی حذف شد!
درآمد اکثر خانوارها با نرخ تورم متناسب نیست
فاضل میبدی: آنچه جامعه را به شورش یا انقلاب می‌کشاند، فقر و گرسنگی است
نرخ ارز رسما تک نرخی شد
باید همه موانعی که معیشت مردم را به خطر انداخته از سر راه برداریم
پیامدهای سخت در راه حذف ارز ترجیحی!
زیباکلام: دود از کنده طبقه متوسط بلند می‌شود!
پزشکیان: آیا کشور آماده تغییرات دردناک هست؟!
حمله کیهان به پزشکیان برای واردات گوشی آمریکایی
پزشکیان: هرکس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌‌گیرد رانت است
در دولت چهاردهم از هیچ خبرنگاری شکایت نخواهد شد
حذف ارز چند نرخی؛ پایان رانت و فساد
اوضاع ژاپن خوب نیست!
مخالفت مجلس با تقاضای دولت؛ لایحه حذف ارز ترجیحی متوقف شد
بررسی ارز ترجیحی در کمیسیون بهداشت و درمان
دستگیری برخی عاملان اخلال در نظم اقتصادی کشور
دولت به جای تخصص، دنبال وفاداری‌های عجیب است!
همه ما در ایجاد شرایط موجود مقصریم
دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد را به مردم بدهد/ شاهد افزایش بیش از حد قیمت کالا‌های اساسی هستیم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۳۰
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
66
پاسخ
پس نتیجه میگریم که چندین سال حق من را خورده اند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
و باز هم خواهند خورد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
متأسفانه هیچ تضمینی نیست که رئیس جمهور بعدی به این اصلاح اقتصادی پایبند باشد و دوباره با سیاسی بازی مملکت را به قهقرا نبرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
بدون هیچ کار کارشناسی بنده حقیر را که خودم دانشجو و خانمم معلم است دهک نه قرار داده اند و همه چیزم را قطع کرده اند یعنی من فقط یک دهک با بابک زنجانی و انصاری و ... فاصله دارم؟ پس چرا من یه تیبای درب و داغون دارم که هزینه صافکاریش هم نمی تونم بدم ولی اونا هواپیما دارن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
39
39
پاسخ
تورم چند میلیون درصدی و همچنین ورشکستگی کامل دولت طی چند ماه آینده نشان خواهد داد که آنچه اتفاق افتاد از سر بیچارگی بود نه شجاعت
پاسخ ها
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
از سر بی چارگی که هست. چون چاره ای جز این نیست. ولی خب شجاعت هم میخواد. باید دولت های قبلی میکردند.
ناشناس
|
Germany
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
29
31
پاسخ
بنده خدا رو هندونه میزارید زیر بغلش
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
11
31
پاسخ
اقتصاد ایران بیمار است و متاسفانه اقتصاد در تمام کشور های دنیا عکس العمل شدید نشان می دهد با این برنامه ها و اقدامات مشکل چند برابر می شود و در آینده نزدیک کمر همه را خواهد شکست شنیده ایم بیمار را با دارو و درمان مداوا می کنند ولی با لگد زدن هیچ بیماری درمان نشده است منتظر نتایج آن هستیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
4
53
پاسخ
باید خون گریست به حال مملکتی که من کارگز با همسر کارمند شدیم جزء ثروتمنداش و یارانه نگیر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
بله
اینکه کسی با درآمد 50 میلیون به بالا جز دهک اول مرفه قرار گرفته، نشان گر وضعیت وحشتناک معیشتی قشر ضعیف جامعه است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
من دانشجو با خانم معلم چون زمین ارث پدری رو فروختم و با وام بانک مسکن یه قوطی کبریت خریدم که تو قسطاش موندم از کالا برگ و یارانه و... کلا معاف شده ام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
6
46
پاسخ
این کار دکتر پزشکیان بسیار درست است. متاسفانه بد موقعه ای انجام شده است. با توکل به خدا انشالله که مردم بهره مند شوند و دست رانتخواران فاسد کوتاه گردد. بقیه پول هم صرف آبادانی کشور شود.
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
36
پاسخ
خدا اخرش را بخیر کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
6
35
پاسخ
بنزین را آزاد لیتری 50 هزار تومان کنیدو دلار آنرا به حساب مردم بریزید.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
3
27
پاسخ
فعلا که دلار ازاد باز رفت بالاتر.... اقای رییسی هم همین کار رو کرد و شکست خورد....مافیای پتروشیمی و فولاد این کار را انجام میدهد الان دلار رسمی 132 هزار تومن شده و دلار ازاد باز داره بالاتر میره.... سوال دارم مگه میشه نرخ ارز کشور را در شرایط تحریم بدی دست پتروشیمی و فولاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Oman
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
8
30
پاسخ
خرج دلاری حقوق ریالی... بارانه هفت و نیم دلار... جراحی نیست که قطع ارگان حیاطی بدنه
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
