هشدار اردوغان به ترامپ درباره وضعیت ونزوئلا

رجب طیب اردوغان در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، نسبت به پیامدهای بی‌ثباتی در ونزوئلا پس از ربایش نیکلاس مادورو هشدار داد. رئیس‌جمهور ترکیه تاکید کرد که غلبه زور بر قوانین بین‌المللی منجر به بحران‌های جدی در نظم جهانی خواهد شد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد به همتای آمریکایی خود گفته است که ونزوئلا نباید دچار هرج و مرج شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ اردوغان دوشنبه شب اظهار کرد که در تماسی تلفنی درباره عملیات انتقال نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به آمریکا با ترامپ صحبت کرد.

وی افزود: هر حمله‌ای به حاکمیت مردم و نقض قوانین بین‌المللی تبعاتی جدی در نظم بین‌المللی خواهد داشت.

اردوغان با بیان اینکه «ونزوئلا نباید دچار هرج و مرج و بی‌ثباتی شود» گفت: وقتی زور بر قانون غالب می‌شود به دنبال آن بی‌ثباتی، بحران و درگیری پدید می‌آید.

وی تصریح کرد: ما می‌خواهیم که به نفع ترکیه و مردم کشور دوست ونزوئلا کار کنیم. مادورو و مردم ونزوئلا بارها دوستی خود را نسبت به ما نشان دادند.

مادورو و همسرش بامداد شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ در پی حمله هوایی آمریکا ربوده شده و برای محاکمه به آمریکا منتقل شدند. در پی این اقدام، ترامپ گفت که ایالات متحده دست‌کم به طور موقت، ونزوئلا را اداره خواهد کرد.

مادورو دوشنبه شب به همراه همسرش «سلیا فلورس» در دادگاه حاضر شد و قاضی «آلوین هلرستین» با قرائت کیفرخواست، مادورو را به دست داشتن در نارکو-تروریسم متهم کرد.

مادورو ۶۳ ساله در دادگاه گفت: من بی‌گناهم. گناهی مرتکب نشده‌ام.

وی افزود که در خانه‌اش در کاراکاس دستگیر شده و خود را همچنان رئیس جمهور ونزوئلا می‌داند.

نخستین جلسه حضور مادورو و همسرش در دادگاه دوشنبه شب به پایان رسید و جلسه بعدی دادگاه در تاریخ ۱۷ مارس (۲۶ اسفند) برگزار خواهد شد.

 

ترامپ ونزوئلا آمریکا اردوغان هشدار ترکیه مادورو سقوط مادورو
